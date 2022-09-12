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ВСУ обстреливают Новую Каховку, работает ПВО - РИА Новости, 12.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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ВСУ обстреливают Новую Каховку, работает ПВО
ВСУ обстреливают Новую Каховку, работает ПВО - РИА Новости, 12.09.2022
ВСУ обстреливают Новую Каховку, работает ПВО
Украинские войска в понедельник вечером возобновили ракетные обстрелы Новой Каховки в Херсонской области, сообщает администрация города. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T18:13
2022-09-12T18:24
специальная военная операция на украине
новая каховка
вооруженные силы украины
в мире
владимир леонтьев (новая каховка)
украина
херсонская область
ситуация в днр и лнр
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ХЕРСОН, 12 сен – РИА Новости. Украинские войска в понедельник вечером возобновили ракетные обстрелы Новой Каховки в Херсонской области, сообщает администрация города."В Новой Каховке работает ПВО: более 10 сработок по ракетам", - говорится в сообщении, размещенном на Telegram-канале администрации Новой Каховки.Ранее глава администрации района Владимир Леонтьев рассказал корреспонденту РИА Новости, что украинские войска регулярно наносят ракетные удары по Каховской ГЭС, дорогам и гражданской инфраструктуре.
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новая каховка
украина
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новая каховка, вооруженные силы украины, в мире, владимир леонтьев (новая каховка), украина, херсонская область , ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, В мире, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Украина, Херсонская область , Ситуация в ДНР и ЛНР
18:13 12.09.2022 (обновлено: 18:24 12.09.2022)
 
ВСУ обстреливают Новую Каховку, работает ПВО

Власти Новой Каховки сообщили о новых обстрелах города со стороны ВСУ, работает ПВО

© РИА НовостиНовая Каховка в Херсонской области
Новая Каховка в Херсонской области
© РИА Новости
Новая Каховка в Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 12 сен – РИА Новости. Украинские войска в понедельник вечером возобновили ракетные обстрелы Новой Каховки в Херсонской области, сообщает администрация города.
"В Новой Каховке работает ПВО: более 10 сработок по ракетам", - говорится в сообщении, размещенном на Telegram-канале администрации Новой Каховки.
Ранее глава администрации района Владимир Леонтьев рассказал корреспонденту РИА Новости, что украинские войска регулярно наносят ракетные удары по Каховской ГЭС, дорогам и гражданской инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаВооруженные силы УкраиныВ миреВладимир Леонтьев (Новая Каховка)УкраинаХерсонская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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