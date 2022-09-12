https://ria.ru/20220912/kakhovka-1816304715.html
ВСУ обстреливают Новую Каховку, работает ПВО
ВСУ обстреливают Новую Каховку, работает ПВО - РИА Новости, 12.09.2022
ВСУ обстреливают Новую Каховку, работает ПВО
Украинские войска в понедельник вечером возобновили ракетные обстрелы Новой Каховки в Херсонской области, сообщает администрация города. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T18:13
2022-09-12T18:13
2022-09-12T18:24
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ХЕРСОН, 12 сен – РИА Новости. Украинские войска в понедельник вечером возобновили ракетные обстрелы Новой Каховки в Херсонской области, сообщает администрация города."В Новой Каховке работает ПВО: более 10 сработок по ракетам", - говорится в сообщении, размещенном на Telegram-канале администрации Новой Каховки.Ранее глава администрации района Владимир Леонтьев рассказал корреспонденту РИА Новости, что украинские войска регулярно наносят ракетные удары по Каховской ГЭС, дорогам и гражданской инфраструктуре.
https://ria.ru/20220912/kherson-1816131700.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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18:13 12.09.2022 (обновлено: 18:24 12.09.2022)
ВСУ обстреливают Новую Каховку, работает ПВО
Власти Новой Каховки сообщили о новых обстрелах города со стороны ВСУ, работает ПВО