https://ria.ru/20220912/kakhovka-1816304715.html

ВСУ обстреливают Новую Каховку, работает ПВО

ВСУ обстреливают Новую Каховку, работает ПВО - РИА Новости, 12.09.2022

ВСУ обстреливают Новую Каховку, работает ПВО

Украинские войска в понедельник вечером возобновили ракетные обстрелы Новой Каховки в Херсонской области, сообщает администрация города. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T18:13

2022-09-12T18:13

2022-09-12T18:24

специальная военная операция на украине

новая каховка

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ХЕРСОН, 12 сен – РИА Новости. Украинские войска в понедельник вечером возобновили ракетные обстрелы Новой Каховки в Херсонской области, сообщает администрация города."В Новой Каховке работает ПВО: более 10 сработок по ракетам", - говорится в сообщении, размещенном на Telegram-канале администрации Новой Каховки.Ранее глава администрации района Владимир Леонтьев рассказал корреспонденту РИА Новости, что украинские войска регулярно наносят ракетные удары по Каховской ГЭС, дорогам и гражданской инфраструктуре.

https://ria.ru/20220912/kherson-1816131700.html

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украина

херсонская область

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Кирилл Волков

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