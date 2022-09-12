https://ria.ru/20220912/kakhovka-1816109276.html

В Новой Каховке объявили воздушную тревогу

В Новой Каховке объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.09.2022

В Новой Каховке объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Новой Каховке в понедельник из-за угрозы обстрелов города, сообщила пресс-служба администрации города. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T10:34

2022-09-12T10:34

2022-09-12T10:41

специальная военная операция на украине

новая каховка

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Новой Каховке в понедельник из-за угрозы обстрелов города, сообщила пресс-служба администрации города.Украинские войска практически ежедневно обстреливают Новую Каховку в Херсонской области и находящуюся рядом Каховскую ГЭС. ПВО сбивает большинство ракет, которыми украинские войска обстреливают город."В Новой Каховке звучит сирена воздушной тревоги", - говорится в сообщении.Отмечается, что это первая воздушная тревога в понедельник.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://radiosputnik.ria.ru/20220912/tetkino-1816102230.html

новая каховка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

новая каховка, в мире