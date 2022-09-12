10:34 12.09.2022 (обновлено: 10:41 12.09.2022)
В Новой Каховке объявили воздушную тревогу
В Новой Каховке объявили воздушную тревогу из-за угрозы обстрелов
© РИА НовостиПоследствия ракетного удара по дому в центре города Новая Каховка
© РИА Новости
Последствия ракетного удара по дому в центре города Новая Каховка. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Новой Каховке в понедельник из-за угрозы обстрелов города, сообщила пресс-служба администрации города.
Украинские войска практически ежедневно обстреливают Новую Каховку в Херсонской области и находящуюся рядом Каховскую ГЭС. ПВО сбивает большинство ракет, которыми украинские войска обстреливают город.
"В Новой Каховке звучит сирена воздушной тревоги", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это первая воздушная тревога в понедельник.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.