https://ria.ru/20220912/kadyrov-1816342321.html
Кадыров заявил о контроле занятых в Запорожской области позиций
Кадыров заявил о контроле занятых в Запорожской области позиций - РИА Новости, 12.09.2022
Кадыров заявил о контроле занятых в Запорожской области позиций
Стратегические позиции, занятые в Запорожской области, находятся под чутким контролем спецподразделений "Ахмат", сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T20:49
2022-09-12T20:49
2022-09-12T20:49
специальная военная операция на украине
в мире
рамзан кадыров
владимир рогов
запорожская область
россия
донбасс
омон россии
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ГРОЗНЫЙ, 12 сен - РИА Новости. Стратегические позиции, занятые в Запорожской области, находятся под чутким контролем спецподразделений "Ахмат", сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.Ранее представитель Запорожской администрации Владимир Рогов говорил, что украинские войска планируют масштабное наступление в районе Запорожской атомной электростанции.⠀"Все стратегические позиции, занятые в Запорожской области, находятся под чутким контролем спецподразделений "Ахмат". Об этом сообщает ...командир ОМОН "Ахмат-Грозный" …Анзор Бисаев. Наши бойцы контролируют абсолютно все занятые точки, осуществляют качественное взаимодействие со своими сослуживцами из других воинских формирований и громят укрофашистских бандеровцев и иностранных наемников", - написал Кадыров.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Рамзан Кадыров, Владимир Рогов, Запорожская область, Россия, Донбасс, ОМОН России
Кадыров заявил о контроле занятых в Запорожской области позиций
Кадыров: чеченские бойцы чутко контролируют занятых в Запорожской области позиции