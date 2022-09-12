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Кадыров заявил о контроле занятых в Запорожской области позиций - РИА Новости, 12.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220912/kadyrov-1816342321.html
Кадыров заявил о контроле занятых в Запорожской области позиций
Кадыров заявил о контроле занятых в Запорожской области позиций - РИА Новости, 12.09.2022
Кадыров заявил о контроле занятых в Запорожской области позиций
Стратегические позиции, занятые в Запорожской области, находятся под чутким контролем спецподразделений "Ахмат", сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T20:49
2022-09-12T20:49
специальная военная операция на украине
в мире
рамзан кадыров
владимир рогов
запорожская область
россия
донбасс
омон россии
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ГРОЗНЫЙ, 12 сен - РИА Новости. Стратегические позиции, занятые в Запорожской области, находятся под чутким контролем спецподразделений "Ахмат", сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.Ранее представитель Запорожской администрации Владимир Рогов говорил, что украинские войска планируют масштабное наступление в районе Запорожской атомной электростанции.⠀"Все стратегические позиции, занятые в Запорожской области, находятся под чутким контролем спецподразделений "Ахмат". Об этом сообщает ...командир ОМОН "Ахмат-Грозный" …Анзор Бисаев. Наши бойцы контролируют абсолютно все занятые точки, осуществляют качественное взаимодействие со своими сослуживцами из других воинских формирований и громят укрофашистских бандеровцев и иностранных наемников", - написал Кадыров.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, рамзан кадыров, владимир рогов, запорожская область, россия, донбасс, омон россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Рамзан Кадыров, Владимир Рогов, Запорожская область, Россия, Донбасс, ОМОН России
20:49 12.09.2022
 
Кадыров заявил о контроле занятых в Запорожской области позиций

Кадыров: чеченские бойцы чутко контролируют занятых в Запорожской области позиции

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в медиабанкГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 12 сен - РИА Новости. Стратегические позиции, занятые в Запорожской области, находятся под чутким контролем спецподразделений "Ахмат", сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
Ранее представитель Запорожской администрации Владимир Рогов говорил, что украинские войска планируют масштабное наступление в районе Запорожской атомной электростанции.
⠀"Все стратегические позиции, занятые в Запорожской области, находятся под чутким контролем спецподразделений "Ахмат". Об этом сообщает ...командир ОМОН "Ахмат-Грозный" …Анзор Бисаев. Наши бойцы контролируют абсолютно все занятые точки, осуществляют качественное взаимодействие со своими сослуживцами из других воинских формирований и громят укрофашистских бандеровцев и иностранных наемников", - написал Кадыров.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРамзан КадыровВладимир РоговЗапорожская областьРоссияДонбассОМОН России
 
 
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