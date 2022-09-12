https://ria.ru/20220912/kadyrov-1816342321.html

Кадыров заявил о контроле занятых в Запорожской области позиций

Кадыров заявил о контроле занятых в Запорожской области позиций - РИА Новости, 12.09.2022

Кадыров заявил о контроле занятых в Запорожской области позиций

Стратегические позиции, занятые в Запорожской области, находятся под чутким контролем спецподразделений "Ахмат", сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T20:49

2022-09-12T20:49

2022-09-12T20:49

специальная военная операция на украине

в мире

рамзан кадыров

владимир рогов

запорожская область

россия

донбасс

омон россии

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ГРОЗНЫЙ, 12 сен - РИА Новости. Стратегические позиции, занятые в Запорожской области, находятся под чутким контролем спецподразделений "Ахмат", сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.Ранее представитель Запорожской администрации Владимир Рогов говорил, что украинские войска планируют масштабное наступление в районе Запорожской атомной электростанции.⠀"Все стратегические позиции, занятые в Запорожской области, находятся под чутким контролем спецподразделений "Ахмат". Об этом сообщает ...командир ОМОН "Ахмат-Грозный" …Анзор Бисаев. Наши бойцы контролируют абсолютно все занятые точки, осуществляют качественное взаимодействие со своими сослуживцами из других воинских формирований и громят укрофашистских бандеровцев и иностранных наемников", - написал Кадыров.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

в мире, рамзан кадыров, владимир рогов, запорожская область, россия, донбасс, омон россии