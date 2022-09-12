13:52 12.09.2022 (обновлено: 13:57 12.09.2022)
Жителя Омска приговорили к 17 годам колонии за изнасилование и убийство
Жителя Омска приговорили к 17 годам колонии за изнасилование и убийство девушки
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
ОМСК, 12 сен - РИА Новости. Мужчину, который изнасиловал и убил свою бывшую девушку, к которой пришел мириться, приговорили к 17 годам колонии строгого режима, рассказали журналистам в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.
Суд установил, что утром 23 декабря 2021 года 22-летний омич решил помириться со своей бывшей 20-летней возлюбленной. Он дождался, когда родственница девушки уйдет на работу, и проник к ней в частный дом на улице 22-я Северная в Омске. Мужчина предложил девушке возобновить отношения, но получил отказ.
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"После того, как потерпевшая отказала ему, он изнасиловал ее, после чего, боясь ответственности, совершил убийство девушки и, забрав ее телефон, скрылся с места преступления. Несмотря на то, что жестокое преступление было совершено в условиях неочевидности, благодаря оперативным и грамотным действиям следователей и полицейских личность злоумышленника была установлена, вскоре он был задержан на железнодорожном вокзале в Новосибирске и впоследствии заключен под стражу", - сообщили в пресс-службе.
На него было возбуждено уголовное дело по статьям изнасилование, насильственные действия сексуального характера и убийство. Вину в совершенном преступлении парень признал частично, уточнив, что не хотел убивать девушку.
"Приговором областного суда подсудимому назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - пояснили в пресс-службе ведомства.
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