Рейтинг@Mail.ru
Жителя Омска приговорили к 17 годам колонии за изнасилование и убийство - РИА Новости, 12.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220912/iznasilovanie-1816185849.html
Жителя Омска приговорили к 17 годам колонии за изнасилование и убийство
Жителя Омска приговорили к 17 годам колонии за изнасилование и убийство - РИА Новости, 12.09.2022
Жителя Омска приговорили к 17 годам колонии за изнасилование и убийство
Мужчину, который изнасиловал и убил свою бывшую девушку, к которой пришел мириться, приговорили к 17 годам колонии строгого режима, рассказали журналистам в... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T13:52
2022-09-12T13:57
происшествия
омск
россия
омская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
ОМСК, 12 сен - РИА Новости. Мужчину, который изнасиловал и убил свою бывшую девушку, к которой пришел мириться, приговорили к 17 годам колонии строгого режима, рассказали журналистам в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.Суд установил, что утром 23 декабря 2021 года 22-летний омич решил помириться со своей бывшей 20-летней возлюбленной. Он дождался, когда родственница девушки уйдет на работу, и проник к ней в частный дом на улице 22-я Северная в Омске. Мужчина предложил девушке возобновить отношения, но получил отказ."После того, как потерпевшая отказала ему, он изнасиловал ее, после чего, боясь ответственности, совершил убийство девушки и, забрав ее телефон, скрылся с места преступления. Несмотря на то, что жестокое преступление было совершено в условиях неочевидности, благодаря оперативным и грамотным действиям следователей и полицейских личность злоумышленника была установлена, вскоре он был задержан на железнодорожном вокзале в Новосибирске и впоследствии заключен под стражу", - сообщили в пресс-службе.На него было возбуждено уголовное дело по статьям изнасилование, насильственные действия сексуального характера и убийство. Вину в совершенном преступлении парень признал частично, уточнив, что не хотел убивать девушку."Приговором областного суда подсудимому назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - пояснили в пресс-службе ведомства.
https://ria.ru/20220908/iznasilovanie-1815374635.html
https://ria.ru/20220830/iznasilovanie-1813064231.html
омск
россия
омская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, омск, россия, омская область
Происшествия, Омск, Россия, Омская область
13:52 12.09.2022 (обновлено: 13:57 12.09.2022)
 
Жителя Омска приговорили к 17 годам колонии за изнасилование и убийство

Жителя Омска приговорили к 17 годам колонии за изнасилование и убийство девушки

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 12 сен - РИА Новости. Мужчину, который изнасиловал и убил свою бывшую девушку, к которой пришел мириться, приговорили к 17 годам колонии строгого режима, рассказали журналистам в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.
Суд установил, что утром 23 декабря 2021 года 22-летний омич решил помириться со своей бывшей 20-летней возлюбленной. Он дождался, когда родственница девушки уйдет на работу, и проник к ней в частный дом на улице 22-я Северная в Омске. Мужчина предложил девушке возобновить отношения, но получил отказ.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
8 сентября, 12:33
На Урале экс-полицейского осудили на 16 лет колонии за изнасилование
"После того, как потерпевшая отказала ему, он изнасиловал ее, после чего, боясь ответственности, совершил убийство девушки и, забрав ее телефон, скрылся с места преступления. Несмотря на то, что жестокое преступление было совершено в условиях неочевидности, благодаря оперативным и грамотным действиям следователей и полицейских личность злоумышленника была установлена, вскоре он был задержан на железнодорожном вокзале в Новосибирске и впоследствии заключен под стражу", - сообщили в пресс-службе.
На него было возбуждено уголовное дело по статьям изнасилование, насильственные действия сексуального характера и убийство. Вину в совершенном преступлении парень признал частично, уточнив, что не хотел убивать девушку.
"Приговором областного суда подсудимому назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - пояснили в пресс-службе ведомства.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 09:50
В Омске задержали подозреваемого в изнасиловании девочки
 
ПроисшествияОмскРоссияОмская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала