https://ria.ru/20220912/isaev-1816079960.html
Экс-мэр Саратова Исаев победил на выборах в областную думу
Экс-мэр Саратова Исаев победил на выборах в областную думу - РИА Новости, 12.09.2022
Экс-мэр Саратова Исаев победил на выборах в областную думу
Михаил Исаев, который покинул пост главы Саратова в связи с участием в выборах в областную думу, побеждает на выборах с 61,94% голосов после обработки 100%... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T03:58
2022-09-12T03:58
2022-09-12T03:58
политика
саратов
саратовская область
единый день голосования — 2022
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САРАТОВ, 12 сен - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Михаил Исаев, который покинул пост главы Саратова в связи с участием в выборах в областную думу, побеждает на выборах с 61,94% голосов после обработки 100% протоколов, передает корреспондент РИА Новости из областной избирательной комиссии.Согласно данным на табло в пресс-центре облизбиркома, после обработки 100% протоколов Исаев ("Единая Россия") набирает 61,94% голосов по Заводскому одномандатному округу №4 в Саратове при явке 28,46%, его ближайший соперник - бывший депутат областной думы от КПРФ Николай Бондаренко - 19,99%.Исаев, возглавлявший Саратов с октября 2017 года, 23 августа объявил об отставке, заявив о намерении продолжить работать на благо региона в качестве депутата областной думы.Голосование на нынешних выборах губернатора Саратовской области и депутатов областной думы проводилось с 9 по 11 сентября. Явка на 18.00 (17.00 мск) воскресенья составила 50,47%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, саратов, саратовская область, единый день голосования — 2022
Политика, Саратов, Саратовская область, Единый день голосования — 2022
Экс-мэр Саратова Исаев победил на выборах в областную думу
Экс-мэр Саратова Исаев победил на выборах в областную думу с 61,94 процента голосов
САРАТОВ, 12 сен - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Михаил Исаев, который покинул пост главы Саратова в связи с участием в выборах в областную думу, побеждает на выборах с 61,94% голосов после обработки 100% протоколов, передает корреспондент РИА Новости из областной избирательной комиссии.
Согласно данным на табло в пресс-центре облизбиркома, после обработки 100% протоколов Исаев ("Единая Россия") набирает 61,94% голосов по Заводскому одномандатному округу №4 в Саратове при явке 28,46%, его ближайший соперник - бывший депутат областной думы от КПРФ Николай Бондаренко - 19,99%.
Исаев, возглавлявший Саратов с октября 2017 года, 23 августа объявил об отставке, заявив о намерении продолжить работать на благо региона в качестве депутата областной думы.
Голосование на нынешних выборах губернатора Саратовской области
и депутатов областной думы проводилось с 9 по 11 сентября. Явка на 18.00 (17.00 мск) воскресенья составила 50,47%.