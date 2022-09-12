https://ria.ru/20220912/isaev-1816079960.html

Экс-мэр Саратова Исаев победил на выборах в областную думу

Экс-мэр Саратова Исаев победил на выборах в областную думу - РИА Новости, 12.09.2022

Экс-мэр Саратова Исаев победил на выборах в областную думу

Михаил Исаев, который покинул пост главы Саратова в связи с участием в выборах в областную думу, побеждает на выборах с 61,94% голосов после обработки 100%... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T03:58

2022-09-12T03:58

2022-09-12T03:58

политика

саратов

саратовская область

единый день голосования — 2022

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САРАТОВ, 12 сен - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Михаил Исаев, который покинул пост главы Саратова в связи с участием в выборах в областную думу, побеждает на выборах с 61,94% голосов после обработки 100% протоколов, передает корреспондент РИА Новости из областной избирательной комиссии.Согласно данным на табло в пресс-центре облизбиркома, после обработки 100% протоколов Исаев ("Единая Россия") набирает 61,94% голосов по Заводскому одномандатному округу №4 в Саратове при явке 28,46%, его ближайший соперник - бывший депутат областной думы от КПРФ Николай Бондаренко - 19,99%.Исаев, возглавлявший Саратов с октября 2017 года, 23 августа объявил об отставке, заявив о намерении продолжить работать на благо региона в качестве депутата областной думы.Голосование на нынешних выборах губернатора Саратовской области и депутатов областной думы проводилось с 9 по 11 сентября. Явка на 18.00 (17.00 мск) воскресенья составила 50,47%.

https://ria.ru/20220912/golosovanie-1816070924.html

саратов

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Максим Горбачев

политика, саратов, саратовская область, единый день голосования — 2022