https://ria.ru/20220912/inflyatsiya-1816191299.html

Путин ожидает снижения уровня годовой инфляции в России

Путин ожидает снижения уровня годовой инфляции в России - РИА Новости, 12.09.2022

Путин ожидает снижения уровня годовой инфляции в России

Инфляция в России после пикового значения в апреле снизилась до 14,1%, по данным на 5 сентября, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T13:59

2022-09-12T13:59

2022-09-12T17:06

владимир путин

экономика

россия

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Инфляция в России после пикового значения в апреле снизилась до 14,1%, по данным на 5 сентября, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в понедельник, отметив, что по итогам года инфляция может снизиться до 12%."После пикового значения в 17,8% в апреле она опустилась сегодня до 14,1% на 5 сентября. Есть все основания ожидать, что по итогам года инфляция составит около 12%, и, как вы сами говорите, мы с вами это обсуждаем постоянно, наши эксперты в администрации, в правительстве считают, что тренд на понижение инфляции будет продолжен", - сказал Путин.Банк России в июле опубликовал прогноз, согласно которому инфляция в РФ в 2022 году может составить 12-15%, в 2023 году - 5-7% и 4% в 2024 году. По оценке Минэкономразвития, инфляция в России в 2022 году составит 13,4%, в 2023 году — 5,5%, сообщал в августе журналистам федеральный чиновник, знакомый с ходом обсуждения проекта прогноза министерства на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

https://ria.ru/20220912/byudzhet-1816194254.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, экономика, россия