https://ria.ru/20220912/inakomyslie-1816297340.html

В Великобритании нашли общую черту у Трасс и Трампа

В Великобритании нашли общую черту у Трасс и Трампа - РИА Новости, 12.09.2022

В Великобритании нашли общую черту у Трасс и Трампа

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс начала борьбу с инакомыслием в кабинете министров, сообщает колумнист The Guardian Саймон Дженкинс. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T17:37

2022-09-12T17:37

2022-09-12T17:47

в мире

лиз трасс

маргарет тэтчер

риши сунак

великобритания

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс начала борьбу с инакомыслием в кабинете министров, сообщает колумнист The Guardian Саймон Дженкинс.По словам автора, Трасс предпочла избавиться от опытных госслужащих, придерживающихся отличных от нее взглядов. Премьер-министр в первые дни своей работы уволила главу казначейства экономиста Тома Шолара и советника по нацбезопасности Стивена Лавгроува. В предвыборной кампании Трасс обещала бороться с "ортодоксией казначейства" в британской политике, Дженкинс уверен, что "неуважительное" увольнение Шолара стало демонстрацией этого лозунга."Есть подозрение, что Трасс уволила этих чиновников не за то, что они ошиблись, а из-за страха, что они могут оказаться правы. Замена Шолара теперь неизбежно будет запятнана как истукан Трасс, как козел Даунинг-стрит. Она до сих пор не предложила ни идеологической, ни политической программы, а лишь набор лозунгов. Всю свою жизнь она меняла мнение. Теперь она провозглашает, что не надо больше налогов, надо стремиться к росту, тратить на оборону и "победить Россию". Когда ее просят объяснить, как складываются ее цифры, она просто кричит "ортодоксия казначейства", — посетовал Дженкинс.В статье автора премьер-министр не избежала сравнения с Маргарет Тэтчер, которая, по воспоминаниям современников, прислушивалась к мнению оппозиции в важнейшие моменты. Трасс же не хватает уверенности в своей политике, потому она "подавляет инакомыслие".Занимавшая пост главы МИД Британии Трасс была избрана главой Консервативной партии в понедельник. Экс-министр иностранных дел набрала 81,3 тысячи голосов, таким образом обогнав бывшего министра финансов Риши Сунака, получившего 60,4 тысячи голосов. Опрос YouGov показал, что половина британцев недовольны тем, что Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании, очень рады ее избранию были лишь четыре процента респондентов.

https://ria.ru/20220911/trass-1816014104.html

https://ria.ru/20220909/trass-1815578448.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, лиз трасс, маргарет тэтчер, риши сунак, великобритания