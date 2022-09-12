Рейтинг@Mail.ru
Умерла актриса Марша Хант - РИА Новости, 12.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220912/hunt-1816302150.html
Умерла актриса Марша Хант
Умерла актриса Марша Хант - РИА Новости, 12.09.2022
Умерла актриса Марша Хант
Умерла актриса Марша Хант. Ей было 104 года, пишет The Hollywood Reporter. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T18:10
2022-09-12T18:10
культура
новости культуры
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816296744_0:277:1981:1391_1920x0_80_0_0_ea50d74457d172e7b8b0c09845ee738c.jpg
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Умерла актриса Марша Хант. Ей было 104 года, пишет The Hollywood Reporter. Она родилась в 1917 году. В 17 лет Марша подписала контракт с Paramount Pictures. Ее карьера в кинематографе быстро набирала обороты, но после 1947 года начала угасать. Причина — вместе с другими актерами она выступила против Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, стремившейся вытеснить коммунистов из индустрии развлечений. В 1950 году Хант была указана в памфлете "Red Channels", в котором десятки актеров, режиссеров, сценаристов обвиняли в симпатиях "подрывным" целям.Хант известна по ролям в проектах "Эти гламурные девочки", "Гордость и предубеждение", "Без компромиссов" и других.
https://ria.ru/20220912/marias-1816157058.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816296744_0:91:1981:1577_1920x0_80_0_0_da4d5e636ba72d4be091547a9b4e3110.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, знаменитости
Культура, Новости культуры, Знаменитости
18:10 12.09.2022
 
Умерла актриса Марша Хант

Актриса Марша Хант умерла в возрасте 104 лет

© AFP 2022 / Getty Images/Noel VasquezМарша Хант
Марша Хант - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© AFP 2022 / Getty Images/Noel Vasquez
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Умерла актриса Марша Хант. Ей было 104 года, пишет The Hollywood Reporter.
Она родилась в 1917 году. В 17 лет Марша подписала контракт с Paramount Pictures. Ее карьера в кинематографе быстро набирала обороты, но после 1947 года начала угасать. Причина — вместе с другими актерами она выступила против Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, стремившейся вытеснить коммунистов из индустрии развлечений.
В 1950 году Хант была указана в памфлете "Red Channels", в котором десятки актеров, режиссеров, сценаристов обвиняли в симпатиях "подрывным" целям.
Хант известна по ролям в проектах "Эти гламурные девочки", "Гордость и предубеждение", "Без компромиссов" и других.
Писатель Хавьер Мариас - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
12:37Культура
Умер испанский писатель Хавьер Мариас
 
КультураНовости культурыЗнаменитости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала