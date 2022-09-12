https://ria.ru/20220912/hunt-1816302150.html

Умерла актриса Марша Хант

Умерла актриса Марша Хант - РИА Новости, 12.09.2022

Умерла актриса Марша Хант

Умерла актриса Марша Хант. Ей было 104 года, пишет The Hollywood Reporter. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T18:10

2022-09-12T18:10

2022-09-12T18:10

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Умерла актриса Марша Хант. Ей было 104 года, пишет The Hollywood Reporter. Она родилась в 1917 году. В 17 лет Марша подписала контракт с Paramount Pictures. Ее карьера в кинематографе быстро набирала обороты, но после 1947 года начала угасать. Причина — вместе с другими актерами она выступила против Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, стремившейся вытеснить коммунистов из индустрии развлечений. В 1950 году Хант была указана в памфлете "Red Channels", в котором десятки актеров, режиссеров, сценаристов обвиняли в симпатиях "подрывным" целям.Хант известна по ролям в проектах "Эти гламурные девочки", "Гордость и предубеждение", "Без компромиссов" и других.

https://ria.ru/20220912/marias-1816157058.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости