https://ria.ru/20220912/gumkonvoy-1816342784.html

ООН направит гумконвой в подконтрольные Киеву зоны в Харьковской области

ООН направит гумконвой в подконтрольные Киеву зоны в Харьковской области - РИА Новости, 12.09.2022

ООН направит гумконвой в подконтрольные Киеву зоны в Харьковской области

ООН планирует направить гуманитарную помощь в зоны Харьковской области, находящиеся под контролем Киева, заявил на брифинге официальный представитель генсека... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T20:54

2022-09-12T20:54

2022-09-12T20:54

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

стефан дюжаррик

оон

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152935/09/1529350965_0:291:3072:2019_1920x0_80_0_0_50e5e5898bfc2078ca6b07e47429dc8e.jpg

ООН, 12 сен – РИА Новости. ООН планирует направить гуманитарную помощь в зоны Харьковской области, находящиеся под контролем Киева, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. В министерстве обороны РФ сообщили 12 сентября, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.

https://ria.ru/20220912/konflikt-1816334528.html

харьковская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, харьковская область, стефан дюжаррик, оон, украина