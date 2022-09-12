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ООН направит гумконвой в подконтрольные Киеву зоны в Харьковской области - РИА Новости, 12.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220912/gumkonvoy-1816342784.html
ООН направит гумконвой в подконтрольные Киеву зоны в Харьковской области
ООН направит гумконвой в подконтрольные Киеву зоны в Харьковской области - РИА Новости, 12.09.2022
ООН направит гумконвой в подконтрольные Киеву зоны в Харьковской области
ООН планирует направить гуманитарную помощь в зоны Харьковской области, находящиеся под контролем Киева, заявил на брифинге официальный представитель генсека... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T20:54
2022-09-12T20:54
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
стефан дюжаррик
оон
украина
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ООН, 12 сен – РИА Новости. ООН планирует направить гуманитарную помощь в зоны Харьковской области, находящиеся под контролем Киева, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. В министерстве обороны РФ сообщили 12 сентября, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.
https://ria.ru/20220912/konflikt-1816334528.html
харьковская область
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в мире, харьковская область, стефан дюжаррик, оон, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Стефан Дюжаррик, ООН, Украина
20:54 12.09.2022
 
ООН направит гумконвой в подконтрольные Киеву зоны в Харьковской области

ООН направит гумконвой в подконтрольные Киеву зоны в Харьковской области на этой неделе

© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 12 сен – РИА Новости. ООН планирует направить гуманитарную помощь в зоны Харьковской области, находящиеся под контролем Киева, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"На этой неделе запланирован гуманитарный конвой в Харьковскую область, в зоны, которые теперь вновь под контролем правительства", - сказал Дюжаррик.
Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. В министерстве обороны РФ сообщили 12 сентября, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
20:01Специальная военная операция на Украине
Новый глава ГА ООН призвал прекратить конфликт на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьСтефан ДюжаррикООНУкраина
 
 
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