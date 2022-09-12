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ООН направит гумконвой в подконтрольные Киеву зоны в Харьковской области
ООН направит гумконвой в подконтрольные Киеву зоны в Харьковской области - РИА Новости, 12.09.2022
ООН направит гумконвой в подконтрольные Киеву зоны в Харьковской области
ООН планирует направить гуманитарную помощь в зоны Харьковской области, находящиеся под контролем Киева, заявил на брифинге официальный представитель генсека... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T20:54
2022-09-12T20:54
2022-09-12T20:54
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
стефан дюжаррик
оон
украина
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ООН, 12 сен – РИА Новости. ООН планирует направить гуманитарную помощь в зоны Харьковской области, находящиеся под контролем Киева, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. В министерстве обороны РФ сообщили 12 сентября, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.
https://ria.ru/20220912/konflikt-1816334528.html
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в мире, харьковская область, стефан дюжаррик, оон, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Стефан Дюжаррик, ООН, Украина
ООН направит гумконвой в подконтрольные Киеву зоны в Харьковской области
ООН направит гумконвой в подконтрольные Киеву зоны в Харьковской области на этой неделе