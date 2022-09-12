https://ria.ru/20220912/golosovanie-1816070924.html

Памфилова заявила, что избирательная кампания прошла достаточно спокойно

Памфилова заявила, что избирательная кампания прошла достаточно спокойно - РИА Новости, 12.09.2022

Памфилова заявила, что избирательная кампания прошла достаточно спокойно

Глава ЦИК России Элла Памфилова надеется, что нарушений, способных повлиять на ход голосования в России, не будет. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T00:49

2022-09-12T00:49

2022-09-12T00:49

политика

элла памфилова

единый день голосования — 2022

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова надеется, что нарушений, способных повлиять на ход голосования в России, не будет.Выборы различных уровней прошли в России в течении трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября."Надеюсь, что не будет", - сказала председатель Центризбиркома, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.По словам Памфиловой, избирательная кампания прошла достаточно спокойно."Надеюсь, крупных эксцессов быть не должно", - заключила она.При этом Памфилова заявила, что считает, что при нарушениях в ходе голосования "нужно жестко все отменять"."Нужно пережить ночь, посчитать, чтобы не было скандалов. Но если что, нужно все отменять, безапелляционно", - сказала политик в ходе выступления на марафоне "Ночь выборов".Памфилова также рассказала, как проведет ночь после выборов, когда в регионах идет подсчет голосов. "Сейчас вернусь опять в ЦИК, на диванчике присяду у компьютера и буду всю ночь наблюдать, отслеживать, звонить, вмешиваться", - сказала она, добавив, "чтобы не было безобразия".По ее словам, это обычная работа ЦИК.

https://ria.ru/20220912/pamfilova-1816070391.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

политика, элла памфилова, единый день голосования — 2022