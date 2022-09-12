https://ria.ru/20220912/golosovanie-1816070924.html
Памфилова заявила, что избирательная кампания прошла достаточно спокойно
Памфилова заявила, что избирательная кампания прошла достаточно спокойно - РИА Новости, 12.09.2022
Памфилова заявила, что избирательная кампания прошла достаточно спокойно
Глава ЦИК России Элла Памфилова надеется, что нарушений, способных повлиять на ход голосования в России, не будет. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T00:49
2022-09-12T00:49
2022-09-12T00:49
политика
элла памфилова
единый день голосования — 2022
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова надеется, что нарушений, способных повлиять на ход голосования в России, не будет.Выборы различных уровней прошли в России в течении трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября."Надеюсь, что не будет", - сказала председатель Центризбиркома, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.По словам Памфиловой, избирательная кампания прошла достаточно спокойно."Надеюсь, крупных эксцессов быть не должно", - заключила она.При этом Памфилова заявила, что считает, что при нарушениях в ходе голосования "нужно жестко все отменять"."Нужно пережить ночь, посчитать, чтобы не было скандалов. Но если что, нужно все отменять, безапелляционно", - сказала политик в ходе выступления на марафоне "Ночь выборов".Памфилова также рассказала, как проведет ночь после выборов, когда в регионах идет подсчет голосов. "Сейчас вернусь опять в ЦИК, на диванчике присяду у компьютера и буду всю ночь наблюдать, отслеживать, звонить, вмешиваться", - сказала она, добавив, "чтобы не было безобразия".По ее словам, это обычная работа ЦИК.
https://ria.ru/20220912/pamfilova-1816070391.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, элла памфилова, единый день голосования — 2022
Политика, Элла Памфилова, Единый день голосования — 2022
Памфилова заявила, что избирательная кампания прошла достаточно спокойно
Глава ЦИК России Памфилова заявила, что избирательная кампания прошла достаточно спокойно
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова надеется, что нарушений, способных повлиять на ход голосования в России, не будет.
Выборы различных уровней прошли в России в течении трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября.
"Надеюсь, что не будет", - сказала председатель Центризбиркома, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.
"Давайте завтра, еще предстоит ночь серьезная, подсчеты голосов. На сей момент, если прогнозировать, все более-менее прилично", - сказала она.
По словам Памфиловой, избирательная кампания прошла достаточно спокойно.
"Надеюсь, крупных эксцессов быть не должно", - заключила она.
При этом Памфилова заявила, что считает, что при нарушениях в ходе голосования "нужно жестко все отменять".
"Нужно пережить ночь, посчитать, чтобы не было скандалов. Но если что, нужно все отменять, безапелляционно", - сказала политик в ходе выступления на марафоне "Ночь выборов".
Памфилова также рассказала, как проведет ночь после выборов, когда в регионах идет подсчет голосов. "Сейчас вернусь опять в ЦИК, на диванчике присяду у компьютера и буду всю ночь наблюдать, отслеживать, звонить, вмешиваться", - сказала она, добавив, "чтобы не было безобразия".
По ее словам, это обычная работа ЦИК.