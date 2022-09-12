https://ria.ru/20220912/finlyandiya-1816346992.html

Финляндия отказалась вводить полный запрет на въезд для российских туристов

Финляндия отказалась вводить полный запрет на въезд для российских туристов - РИА Новости, 12.09.2022

Финляндия отказалась вводить полный запрет на въезд для российских туристов

Финляндия не будет устанавливать полный запрет на въезд россиян с туристическими визами, заявил руководитель консульского департамента МИД страны Юсси Таннер. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T21:40

2022-09-12T21:40

2022-09-12T21:40

финляндия

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

балтия

владимир путин

туризм

в мире

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ХЕЛЬСИНКИ, 12 сен - РИА Новости. Финляндия не будет устанавливать полный запрет на въезд россиян с туристическими визами, заявил руководитель консульского департамента МИД страны Юсси Таннер.Он отметил, что для отмены виз нет правовой основы."Полная приостановка выдачи виз или прекращение действия всех туристических виз - это меры, для которых мы не можем найти правовую основу. В основе верховенства закона лежит то, что ситуация каждого заявителя рассматривается в индивидуальном порядке", - сказал Таннер в комментарии газете Iltalehti.Еврокомиссия с 12 сентября приостановила соглашение об упрощении визового режима с Россией.По словам Таннера, отказ от упрощенного визового режима означает, что сбор за оформление визы вырастет более чем в два раза - с 35 до 80 евро. Время обработки документов увеличится с 10 до не менее 15 дней. Кроме того, предъявляются более строгие требования к документам."При подаче заявления на визу россияне будут стоять в одной очереди с гражданами, скажем, Узбекистана или Монголии. Россиянам больше не оказывают никакого предпочтения", - сказал Таннер.Как считают пограничной охране Финляндии, в связи с тем, что страны Балтии и Польша заявили о полном закрытии с 19 сентября своих границ для российских туристов, в том числе и имеющих визы, выданные в третьих странах Шенгена, может увеличится поток россиян в ЕС через Финляндию."Действия Эстонии и других стран Балтии несколько увеличили количество ежедневных пересечений (границы Финляндии и РФ), но тут мы говорим, может быть, о десятках или, самое большее, о нескольких сотнях в день", – сообщил YLE начальник отдела международного сотрудничества Пограничной службы Финляндии Матти Питкянииттю.Финляндия на фоне российской специальной военной операции на Украине с 1 сентября сократила количество выдаваемых шенгенских виз в России до 500 в неделю, из которых только 100 в целях туризма. Представители МИД и МВД Финляндии неоднократно подчеркивали, что в вопросах санкций и ограничений в отношении России будут следовать общей линии ЕС.Президент России Владимир Путин, говоря об ответе РФ на визовые ограничения ЕС, заявил, что Россия никому не позволит навязывать ей решения, будет действовать в своих интересах и не намерена ограничивать кого-то в визах.

https://ria.ru/20220902/pushkov-1813889489.html

https://ria.ru/20220909/vizy-1815753135.html

https://ria.ru/20220912/vizy-1816302988.html

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финляндия, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, балтия, владимир путин, туризм, в мире