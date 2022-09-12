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Около пяти тысяч жителей Харьковской области эвакуировались в Россию - РИА Новости, 12.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Около пяти тысяч жителей Харьковской области эвакуировались в Россию
Около пяти тысяч жителей Харьковской области эвакуировались в Россию - РИА Новости, 12.09.2022
Около пяти тысяч жителей Харьковской области эвакуировались в Россию
Около 5 тысяч человек смогли выйти на территорию РФ из Харьковской области, сказал глава администрации региона Виталий Ганчев. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T11:13
2022-09-12T11:20
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
изюм (город)
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Около 5 тысяч человек смогли выйти на территорию РФ из Харьковской области, сказал глава администрации региона Виталий Ганчев.Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. В Министерстве обороны РФ сообщили 12 сентября, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса."Около 5 тысяч (жителей Харьковской области - ред.) смогли выйти на территорию РФ, не можем сказать, сколько в ЛНР, не было связи", - сказал Ганчев в эфире телеканала "Россия 24".
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харьковская область, россия, изюм (город)
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Изюм (город)
11:13 12.09.2022 (обновлено: 11:20 12.09.2022)
 
Около пяти тысяч жителей Харьковской области эвакуировались в Россию

Глава Харьковской ВГА Ганчев: около пяти тысяч человек эвакуировались в Россию

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкМногокилометровая очередь автомобилей с людьми из Купянского района и Балаклеи Харьковской области перед российской границей
Многокилометровая очередь автомобилей с людьми из Купянского района и Балаклеи Харьковской области перед российской границей - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Многокилометровая очередь автомобилей с людьми из Купянского района и Балаклеи Харьковской области перед российской границей
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Около 5 тысяч человек смогли выйти на территорию РФ из Харьковской области, сказал глава администрации региона Виталий Ганчев.
Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. В Министерстве обороны РФ сообщили 12 сентября, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.
"Около 5 тысяч (жителей Харьковской области - ред.) смогли выйти на территорию РФ, не можем сказать, сколько в ЛНР, не было связи", - сказал Ганчев в эфире телеканала "Россия 24".
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
11:07Специальная военная операция на Украине
В Харьковской области наемники расстреливают людей, заявили в ВГА
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияИзюм (город)
 
 
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