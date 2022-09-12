https://ria.ru/20220912/evakuatsiya-1816117457.html

Около пяти тысяч жителей Харьковской области эвакуировались в Россию

Около пяти тысяч жителей Харьковской области эвакуировались в Россию - РИА Новости, 12.09.2022

Около пяти тысяч жителей Харьковской области эвакуировались в Россию

Около 5 тысяч человек смогли выйти на территорию РФ из Харьковской области, сказал глава администрации региона Виталий Ганчев. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T11:13

2022-09-12T11:13

2022-09-12T11:20

специальная военная операция на украине

харьковская область

россия

изюм (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0a/1815822392_0:190:2976:1864_1920x0_80_0_0_30b3769b3f0debc7b4733018c17d712e.jpg

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Около 5 тысяч человек смогли выйти на территорию РФ из Харьковской области, сказал глава администрации региона Виталий Ганчев.Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. В Министерстве обороны РФ сообщили 12 сентября, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса."Около 5 тысяч (жителей Харьковской области - ред.) смогли выйти на территорию РФ, не можем сказать, сколько в ЛНР, не было связи", - сказал Ганчев в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20220912/boeviki-1816115983.html

харьковская область

россия

изюм (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

харьковская область, россия, изюм (город)