https://ria.ru/20220912/elektroenergiya-1816228646.html
Электроэнергию в Запорожскую область подают через Крым
Электроэнергию в Запорожскую область подают через Крым - РИА Новости, 12.09.2022
Электроэнергию в Запорожскую область подают через Крым
Электроснабжение Запорожской области после остановки генерации энергоблоков ЗАЭС производится через Крым, сообщил глава администрации Запорожской области... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T15:03
2022-09-12T15:03
2022-09-12T15:03
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
евгений балицкий
республика крым
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Электроснабжение Запорожской области после остановки генерации энергоблоков ЗАЭС производится через Крым, сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.Он добавил, что поставляемой мощности электроэнергии через Крым от РФ в область должно быть достаточно, в том числе в зимний период.
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Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Евгений Балицкий, Республика Крым, Запорожская АЭС
Электроэнергию в Запорожскую область подают через Крым
Запорожские власти: электроэнергию в область после остановки ЗАЭС подают через Крым