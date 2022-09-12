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Электроэнергию в Запорожскую область подают через Крым - РИА Новости, 12.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220912/elektroenergiya-1816228646.html
Электроэнергию в Запорожскую область подают через Крым
Электроэнергию в Запорожскую область подают через Крым - РИА Новости, 12.09.2022
Электроэнергию в Запорожскую область подают через Крым
Электроснабжение Запорожской области после остановки генерации энергоблоков ЗАЭС производится через Крым, сообщил глава администрации Запорожской области... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T15:03
2022-09-12T15:03
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
евгений балицкий
республика крым
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Электроснабжение Запорожской области после остановки генерации энергоблоков ЗАЭС производится через Крым, сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.Он добавил, что поставляемой мощности электроэнергии через Крым от РФ в область должно быть достаточно, в том числе в зимний период.
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запорожская область
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запорожская область, россия, евгений балицкий, республика крым, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Евгений Балицкий, Республика Крым, Запорожская АЭС
15:03 12.09.2022
 
Электроэнергию в Запорожскую область подают через Крым

Запорожские власти: электроэнергию в область после остановки ЗАЭС подают через Крым

© Fotolia / MarinaВид на Запорожье
Вид на Запорожье - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© Fotolia / Marina
Вид на Запорожье. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Электроснабжение Запорожской области после остановки генерации энергоблоков ЗАЭС производится через Крым, сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
"В настоящий момент вся освобожденная от нацизма Запорожская область сегодня питается из Крыма. У нас есть стабильное электричество", - сказал Балицкий в эфире "Россия 24".
Он добавил, что поставляемой мощности электроэнергии через Крым от РФ в область должно быть достаточно, в том числе в зимний период.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияЕвгений БалицкийРеспублика КрымЗапорожская АЭС
 
 
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