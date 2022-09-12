https://ria.ru/20220912/elektroenergiya-1816228646.html

Электроэнергию в Запорожскую область подают через Крым

Электроэнергию в Запорожскую область подают через Крым - РИА Новости, 12.09.2022

Электроэнергию в Запорожскую область подают через Крым

Электроснабжение Запорожской области после остановки генерации энергоблоков ЗАЭС производится через Крым, сообщил глава администрации Запорожской области... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T15:03

2022-09-12T15:03

2022-09-12T15:03

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

евгений балицкий

республика крым

запорожская аэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Электроснабжение Запорожской области после остановки генерации энергоблоков ЗАЭС производится через Крым, сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.Он добавил, что поставляемой мощности электроэнергии через Крым от РФ в область должно быть достаточно, в том числе в зимний период.

https://ria.ru/20220911/metro-1816060399.html

запорожская область

россия

республика крым

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запорожская область, россия, евгений балицкий, республика крым, запорожская аэс