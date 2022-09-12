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В польском Тшебешове отказались от уличного освещения в целях экономии - РИА Новости, 12.09.2022
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В польском Тшебешове отказались от уличного освещения в целях экономии
В польском Тшебешове отказались от уличного освещения в целях экономии - РИА Новости, 12.09.2022
В польском Тшебешове отказались от уличного освещения в целях экономии
Власти польского Тшебешова в Люблинском воеводстве отказались от уличного освещения в целях экономии электроэнергии, сообщает телеканал Polsat. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T14:21
2022-09-12T14:21
в мире
жкх
люблинское воеводство
польша
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ВАРШАВА, 11 сен – РИА Новости. Власти польского Тшебешова в Люблинском воеводстве отказались от уличного освещения в целях экономии электроэнергии, сообщает телеканал Polsat.В последнее время в Польше вслед за подорожанием газа и угля резко дорожает электроэнергия."Жители Тшебешова в Люблинском воеводстве после наступления темноты должны запастись собственным источником света. Из-за роста цен на электроэнергию муниципалитет хочет сэкономить. Поэтому на улицах города после захода солнца царит темнота", - говорится в сообщении.При этом сами жители по-разному отреагировали на такую экономию. "Это снижение качества нашей жизни. Снижение уровня безопасности", - заявил один из них."Здесь не происходит никаких краж. Я за то, чтобы экономить", - говорит другой.
https://ria.ru/20220911/sanktsii-1815977672.html
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люблинское воеводство
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в мире, жкх, люблинское воеводство, польша
В мире, ЖКХ, Люблинское воеводство, Польша
14:21 12.09.2022
 
В польском Тшебешове отказались от уличного освещения в целях экономии

Власти Тшебешова в Польше отказались от уличного освещения в целях экономии электроэнергии

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкФлаг Польши
Флаг Польши - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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ВАРШАВА, 11 сен – РИА Новости. Власти польского Тшебешова в Люблинском воеводстве отказались от уличного освещения в целях экономии электроэнергии, сообщает телеканал Polsat.
В последнее время в Польше вслед за подорожанием газа и угля резко дорожает электроэнергия.
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"Жители Тшебешова в Люблинском воеводстве после наступления темноты должны запастись собственным источником света. Из-за роста цен на электроэнергию муниципалитет хочет сэкономить. Поэтому на улицах города после захода солнца царит темнота", - говорится в сообщении.
При этом сами жители по-разному отреагировали на такую экономию. "Это снижение качества нашей жизни. Снижение уровня безопасности", - заявил один из них.
"Здесь не происходит никаких краж. Я за то, чтобы экономить", - говорит другой.
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В миреЖКХЛюблинское воеводствоПольша
 
 
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