https://ria.ru/20220912/ekonomiya-1816205425.html

В польском Тшебешове отказались от уличного освещения в целях экономии

В польском Тшебешове отказались от уличного освещения в целях экономии - РИА Новости, 12.09.2022

В польском Тшебешове отказались от уличного освещения в целях экономии

Власти польского Тшебешова в Люблинском воеводстве отказались от уличного освещения в целях экономии электроэнергии, сообщает телеканал Polsat. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T14:21

2022-09-12T14:21

2022-09-12T14:21

в мире

жкх

люблинское воеводство

польша

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ВАРШАВА, 11 сен – РИА Новости. Власти польского Тшебешова в Люблинском воеводстве отказались от уличного освещения в целях экономии электроэнергии, сообщает телеканал Polsat.В последнее время в Польше вслед за подорожанием газа и угля резко дорожает электроэнергия."Жители Тшебешова в Люблинском воеводстве после наступления темноты должны запастись собственным источником света. Из-за роста цен на электроэнергию муниципалитет хочет сэкономить. Поэтому на улицах города после захода солнца царит темнота", - говорится в сообщении.При этом сами жители по-разному отреагировали на такую экономию. "Это снижение качества нашей жизни. Снижение уровня безопасности", - заявил один из них."Здесь не происходит никаких краж. Я за то, чтобы экономить", - говорит другой.

https://ria.ru/20220911/sanktsii-1815977672.html

https://ria.ru/20220912/polsha-1816108739.html

люблинское воеводство

польша

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в мире, жкх, люблинское воеводство, польша