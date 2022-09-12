https://ria.ru/20220912/ekonomika-1816191161.html

Путин потребовал создать условия для структурной перестройки экономики

Путин потребовал создать условия для структурной перестройки экономики - РИА Новости, 12.09.2022

Путин потребовал создать условия для структурной перестройки экономики

Безусловными приоритетами России должны быть нацеленность на развитие, реализацию национальных проектов в интересах граждан, необходимо сформировать все условия РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T13:59

2022-09-12T13:59

2022-09-12T14:37

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Безусловными приоритетами России должны быть нацеленность на развитие, реализацию национальных проектов в интересах граждан, необходимо сформировать все условия для структурной перестройки экономики для реализации крупных технологических проектов и развития инфраструктуры в регионах, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам."Безусловными приоритетами здесь должны быть нацеленность на развитие, на реализацию рациональных проектов в интересах наших граждан. При этом, нам необходимо сформировать все условия для структурной перестройки экономики... для дальнейшей структурной перестройки, в том числе для реализации крупных технологических проектов, просто экономической активности и развития инфраструктуры в российских регионах", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220912/ekonomika-1816109937.html

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Необходимо сформировать все условия для перестройки экономики" – Путин "Необходимо сформировать все условия для перестройки экономики" – Путин 2022-09-12T13:59 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, экономика