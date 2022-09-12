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Путин потребовал создать условия для структурной перестройки экономики - РИА Новости, 12.09.2022
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Путин потребовал создать условия для структурной перестройки экономики
Путин потребовал создать условия для структурной перестройки экономики - РИА Новости, 12.09.2022
Путин потребовал создать условия для структурной перестройки экономики
Безусловными приоритетами России должны быть нацеленность на развитие, реализацию национальных проектов в интересах граждан, необходимо сформировать все условия РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T13:59
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россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Безусловными приоритетами России должны быть нацеленность на развитие, реализацию национальных проектов в интересах граждан, необходимо сформировать все условия для структурной перестройки экономики для реализации крупных технологических проектов и развития инфраструктуры в регионах, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам."Безусловными приоритетами здесь должны быть нацеленность на развитие, на реализацию рациональных проектов в интересах наших граждан. При этом, нам необходимо сформировать все условия для структурной перестройки экономики... для дальнейшей структурной перестройки, в том числе для реализации крупных технологических проектов, просто экономической активности и развития инфраструктуры в российских регионах", - сказал Путин.
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"Необходимо сформировать все условия для перестройки экономики" – Путин
"Необходимо сформировать все условия для перестройки экономики" – Путин
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россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
13:59 12.09.2022 (обновлено: 14:37 12.09.2022)
 
Путин потребовал создать условия для структурной перестройки экономики

Президент Путин потребовал сформировать условия для структурной перестройки экономики

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Безусловными приоритетами России должны быть нацеленность на развитие, реализацию национальных проектов в интересах граждан, необходимо сформировать все условия для структурной перестройки экономики для реализации крупных технологических проектов и развития инфраструктуры в регионах, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
"Безусловными приоритетами здесь должны быть нацеленность на развитие, на реализацию рациональных проектов в интересах наших граждан. При этом, нам необходимо сформировать все условия для структурной перестройки экономики... для дальнейшей структурной перестройки, в том числе для реализации крупных технологических проектов, просто экономической активности и развития инфраструктуры в российских регионах", - сказал Путин.
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