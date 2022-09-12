https://ria.ru/20220912/ekonomika-1816187483.html

Россия не допустила резкого спада в экономике, заявил Путин

Россия не допустила резкого спада в экономике, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2022

Россия не допустила резкого спада в экономике, заявил Путин

Российским властям удалось не допустить резкого спада экономики и стабилизировать инфляцию после введения западных санкций, заявил президент РФ Владимир Путин... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T13:54

2022-09-12T13:54

2022-09-12T14:06

россия

экономика

владимир путин

инфляция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808536195_0:151:3280:1995_1920x0_80_0_0_5edc94cce291330e44f98dd0139ae8c3.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Российским властям удалось не допустить резкого спада экономики и стабилизировать инфляцию после введения западных санкций, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в понедельник.Открывая совещание президент заявил, что Россия уверенно справляется с внешним давлением, а тактика "экономического блицкрига", на который рассчитывали недружественные стираны, не сработала."Нами были оперативно реализованы действенные защитные меры, запущены механизмы поддержки ключевых отраслей, системообразующих предприятий, а также малого и среднего бизнеса. Все они нацелены на сохранение занятости и рабочих мест, на оказание адресной помощи нашим гражданам, прежде всего семьям с детьми пенсионерам. В результате реализации этого комплекса мер мы не допустили резкого спада экономики, удалось быстро стабилизировать инфляцию", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220912/ekonomika-1816109937.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, экономика, владимир путин, инфляция