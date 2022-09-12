https://ria.ru/20220912/ekonomika-1816187483.html
Россия не допустила резкого спада в экономике, заявил Путин
Россия не допустила резкого спада в экономике, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2022
Россия не допустила резкого спада в экономике, заявил Путин
Российским властям удалось не допустить резкого спада экономики и стабилизировать инфляцию после введения западных санкций, заявил президент РФ Владимир Путин... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T13:54
2022-09-12T13:54
2022-09-12T14:06
россия
экономика
владимир путин
инфляция
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Российским властям удалось не допустить резкого спада экономики и стабилизировать инфляцию после введения западных санкций, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в понедельник.Открывая совещание президент заявил, что Россия уверенно справляется с внешним давлением, а тактика "экономического блицкрига", на который рассчитывали недружественные стираны, не сработала."Нами были оперативно реализованы действенные защитные меры, запущены механизмы поддержки ключевых отраслей, системообразующих предприятий, а также малого и среднего бизнеса. Все они нацелены на сохранение занятости и рабочих мест, на оказание адресной помощи нашим гражданам, прежде всего семьям с детьми пенсионерам. В результате реализации этого комплекса мер мы не допустили резкого спада экономики, удалось быстро стабилизировать инфляцию", - сказал Путин.
https://ria.ru/20220912/ekonomika-1816109937.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин, инфляция
Россия, Экономика, Владимир Путин, Инфляция
13:54 12.09.2022 (обновлено: 14:06 12.09.2022)
Россия не допустила резкого спада в экономике, заявил Путин
Путин заявил, что Россия не допустила резкого спада в экономике и стабилизировала инфляцию
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Российским властям удалось не допустить резкого спада экономики и стабилизировать инфляцию после введения западных санкций, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в понедельник.
Открывая совещание президент заявил, что Россия уверенно справляется с внешним давлением, а тактика "экономического блицкрига", на который рассчитывали недружественные стираны, не сработала.
"Нами были оперативно реализованы действенные защитные меры, запущены механизмы поддержки ключевых отраслей, системообразующих предприятий, а также малого и среднего бизнеса. Все они нацелены на сохранение занятости и рабочих мест, на оказание адресной помощи нашим гражданам, прежде всего семьям с детьми пенсионерам. В результате реализации этого комплекса мер мы не допустили резкого спада экономики, удалось быстро стабилизировать инфляцию", - сказал Путин.