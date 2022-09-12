https://ria.ru/20220912/drevesina-1816082654.html

Эколог заявил о возросшем спросе на древесину в Венгрии

Эколог заявил о возросшем спросе на древесину в Венгрии - РИА Новости, 12.09.2022

Эколог заявил о возросшем спросе на древесину в Венгрии

Спрос на древесину в Венгрии вырос наполовину, его, вероятно, удастся удовлетворить, однако решение правительства упростить порядок лесозаготовок скорее... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T05:43

2022-09-12T05:43

2022-09-12T05:46

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БУДАПЕШТ, 12 сен - РИА Новости. Спрос на древесину в Венгрии вырос наполовину, его, вероятно, удастся удовлетворить, однако решение правительства упростить порядок лесозаготовок скорее политическое и навредит экосистеме, высказал мнение в беседе с РИА Новости сотрудник лесной программы WWF Венгрии Ласло Галхидь.Ранее власти Венгрии упростили ограничения лесозаготовок до конца марта 2023 года из-за энергетического кризиса в Европе. "Зеленые" организации и оппозиционные партии критиковали эту инициативу, опасаясь, что она негативно скажется на экологии. В Будапеште состоялись две акции протеста против ослабления ограничений на лесозаготовки. Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь назвал кампанию "клеветнической".По его словам, упрощение порядка лесозаготовок было своего рода "политическим решением, чтобы успокоить людей, сказать, что все в порядке, что у них будут дрова".Эколог считает, что предпринятая мера в некоторой степени помогает снизить потребление газа, однако не назвал бы ее существенной. "Для уменьшения потребления газа нам следовало бы использовать разные источники, такие как геотермическая энергия, другой важной мерой была бы теплоизоляция зданий, чтобы не тратить много энергии, обогревая, по сути, улицы. Но это долгосрочные инвестиции, направленные, в первую очередь, на модернизацию системы домовладений", - отметил собеседник агентства.По словам Галхидя, постановление правительства дало возможность вырубать деревья в стране в течение всего года, что плохо сказывается на экосистеме. "Основная проблема – отмена вегетационного периода. Когда деревья зеленые, весной прилетают птицы, гнездятся там, и вся экосистема функционирует на высоком уровне, в это время деревья обычно не вырубают. Обычно для вырубки существует свое время в соответствии с жизненным циклом дерева. И это (постановление) странно даже для опытных управляющих лесными хозяйствами, потому что они обычно не рубят деревья летом и весной", - объяснил эксперт.Негативная сторона решения министерства сельского хозяйства использовать при резком скачке спроса запасы акации, по словам Галхидя, заключается в том, что по правилам после вырубки деревьев, которые не являются "местными", лес необходимо регенерировать более естественными для региона видами. "Вместо акации, которая не местная, она из Северной Америки, надо сажать, например, дуб или березу. Это обязательно в защитных правилах, но в нынешнем постановлении говорится, что если вы вырубаете акацию, потом тоже можете засаживать акацией. Но акация опасна, потому что может полностью изменить окрестную экосистему, перестроить компоненты почвы, через некоторое время лес будет изменен", - отметил он.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в стране разрабатывается программа "печей и котлов", чтобы заместить газовое отопление везде, где это возможно, в частности в школах. По словам Орбана, лесохозяйствам также поручено изучить, как заготавливать больше дров. В министерстве сельского хозяйства страны РИА Новости сообщили, что осенью лесхозы начнут заготовку древесины по новым планам, адаптированным под условия возросшего спроса. На заседании правительства 7 сентября было решено, что в Венгрии каждому будет обеспечено десять кубометров дров по замороженным ценам, купить их можно будет напрямую в лесхозах.

https://ria.ru/20220911/sanktsii-1815977672.html

https://ria.ru/20220817/bolgariya-1810213656.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, венгрия, европа