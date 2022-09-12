https://ria.ru/20220912/donetsk-1816279229.html

В Донецке мужчина погиб при обстреле

В Донецке мужчина погиб при обстреле - РИА Новости, 12.09.2022

В Донецке мужчина погиб при обстреле

Мужчина погиб в результате обстрела украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T16:57

2022-09-12T16:57

2022-09-12T16:57

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

петровский район

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ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Мужчина погиб в результате обстрела украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.Ранее в штабе сообщили, что при обстреле со стороны украинских войск в Петровском районе Донецка пострадала женщина."Вооруженные формирования Украины атаковали Киевский район Донецка, по улице Федорова погиб мужчина", - говорится в сообщении штаба территориальной обороны в Telegram-канале.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20220912/obstrel-1816250699.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

петровский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, петровский район