В Донецке мужчина погиб при обстреле
В Донецке мужчина погиб при обстреле со стороны украинских войск
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке
Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Мужчина погиб в результате обстрела украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
Ранее в штабе сообщили, что при обстреле со стороны украинских войск в Петровском районе Донецка пострадала женщина.
"Вооруженные формирования Украины атаковали Киевский район Донецка, по улице Федорова погиб мужчина", - говорится в сообщении штаба территориальной обороны в Telegram-канале.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.