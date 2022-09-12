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В Донецке мужчина погиб при обстреле - РИА Новости, 12.09.2022
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В Донецке мужчина погиб при обстреле
В Донецке мужчина погиб при обстреле - РИА Новости, 12.09.2022
В Донецке мужчина погиб при обстреле
Мужчина погиб в результате обстрела украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T16:57
2022-09-12T16:57
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
петровский район
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ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Мужчина погиб в результате обстрела украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.Ранее в штабе сообщили, что при обстреле со стороны украинских войск в Петровском районе Донецка пострадала женщина."Вооруженные формирования Украины атаковали Киевский район Донецка, по улице Федорова погиб мужчина", - говорится в сообщении штаба территориальной обороны в Telegram-канале.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20220912/obstrel-1816250699.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
петровский район
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, петровский район
В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Петровский район
16:57 12.09.2022
 
В Донецке мужчина погиб при обстреле

В Донецке мужчина погиб при обстреле со стороны украинских войск

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке
Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Мужчина погиб в результате обстрела украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
Ранее в штабе сообщили, что при обстреле со стороны украинских войск в Петровском районе Донецка пострадала женщина.
"Вооруженные формирования Украины атаковали Киевский район Донецка, по улице Федорова погиб мужчина", - говорится в сообщении штаба территориальной обороны в Telegram-канале.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
15:52Специальная военная операция на Украине
Украинские военные за десять дней 240 раз обстреляли Донецк
 
В миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаПетровский район
 
 
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