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Украинские войска обстреливают Донецк из артиллерии крупного калибра и РСЗО
Украинские войска обстреливают Донецк из артиллерии крупного калибра и РСЗО - РИА Новости, 12.09.2022
Украинские войска обстреливают Донецк из артиллерии крупного калибра и РСЗО
Украинские войска обстреливают Донецк из артиллерийских систем натовского производства и реактивных системы залпового огня, плотность обстрелов достаточно... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T15:57
2022-09-12T15:57
2022-09-12T15:57
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк (днр)
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 12 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреливают Донецк из артиллерийских систем натовского производства и реактивных системы залпового огня, плотность обстрелов достаточно высокая, заявил РИА Новости глава администрации города Алексей Кулемзин."Под обстрелом, как правило, находится сразу несколько районов города, а не конкретно какой-то один участок. Интенсивность и плотность огня изменяется, но, учитывая то, что противник применяет тяжелое вооружение, натовские калибры 155 миллиметров, о которых мы не раз говорили, и системы реактивного залпового огня, используется дистанционное минирование минами "Лепесток",… обстрелы носят достаточно тяжелый характер. Плотность обстрелов достаточно высокая", - сказал Кулемзин.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк (ДНР), Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреливают Донецк из артиллерии крупного калибра и РСЗО
Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ обстреливают город из артиллерии крупного калибра и РСЗО