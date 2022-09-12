https://ria.ru/20220912/donetsk-1816254618.html

Украинские войска обстреливают Донецк из артиллерии крупного калибра и РСЗО

Украинские войска обстреливают Донецк из артиллерии крупного калибра и РСЗО - РИА Новости, 12.09.2022

Украинские войска обстреливают Донецк из артиллерии крупного калибра и РСЗО

Украинские войска обстреливают Донецк из артиллерийских систем натовского производства и реактивных системы залпового огня, плотность обстрелов достаточно... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T15:57

2022-09-12T15:57

2022-09-12T15:57

специальная военная операция на украине

в мире

алексей кулемзин (донецк)

донецк (днр)

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 12 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреливают Донецк из артиллерийских систем натовского производства и реактивных системы залпового огня, плотность обстрелов достаточно высокая, заявил РИА Новости глава администрации города Алексей Кулемзин."Под обстрелом, как правило, находится сразу несколько районов города, а не конкретно какой-то один участок. Интенсивность и плотность огня изменяется, но, учитывая то, что противник применяет тяжелое вооружение, натовские калибры 155 миллиметров, о которых мы не раз говорили, и системы реактивного залпового огня, используется дистанционное минирование минами "Лепесток",… обстрелы носят достаточно тяжелый характер. Плотность обстрелов достаточно высокая", - сказал Кулемзин.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220912/obstrel-1816250699.html

донецк (днр)

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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), украина, вооруженные силы украины