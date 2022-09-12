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Украинские войска обстреливают Донецк из артиллерии крупного калибра и РСЗО - РИА Новости, 12.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220912/donetsk-1816254618.html
Украинские войска обстреливают Донецк из артиллерии крупного калибра и РСЗО
Украинские войска обстреливают Донецк из артиллерии крупного калибра и РСЗО - РИА Новости, 12.09.2022
Украинские войска обстреливают Донецк из артиллерии крупного калибра и РСЗО
Украинские войска обстреливают Донецк из артиллерийских систем натовского производства и реактивных системы залпового огня, плотность обстрелов достаточно... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T15:57
2022-09-12T15:57
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк (днр)
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 12 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреливают Донецк из артиллерийских систем натовского производства и реактивных системы залпового огня, плотность обстрелов достаточно высокая, заявил РИА Новости глава администрации города Алексей Кулемзин."Под обстрелом, как правило, находится сразу несколько районов города, а не конкретно какой-то один участок. Интенсивность и плотность огня изменяется, но, учитывая то, что противник применяет тяжелое вооружение, натовские калибры 155 миллиметров, о которых мы не раз говорили, и системы реактивного залпового огня, используется дистанционное минирование минами "Лепесток",… обстрелы носят достаточно тяжелый характер. Плотность обстрелов достаточно высокая", - сказал Кулемзин.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220912/obstrel-1816250699.html
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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк (ДНР), Украина, Вооруженные силы Украины
15:57 12.09.2022
 
Украинские войска обстреливают Донецк из артиллерии крупного калибра и РСЗО

Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ обстреливают город из артиллерии крупного калибра и РСЗО

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Донецка со стороны украинских войск
Последствия обстрела Донецка со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Последствия обстрела Донецка со стороны украинских войск. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреливают Донецк из артиллерийских систем натовского производства и реактивных системы залпового огня, плотность обстрелов достаточно высокая, заявил РИА Новости глава администрации города Алексей Кулемзин.
"Под обстрелом, как правило, находится сразу несколько районов города, а не конкретно какой-то один участок. Интенсивность и плотность огня изменяется, но, учитывая то, что противник применяет тяжелое вооружение, натовские калибры 155 миллиметров, о которых мы не раз говорили, и системы реактивного залпового огня, используется дистанционное минирование минами "Лепесток",… обстрелы носят достаточно тяжелый характер. Плотность обстрелов достаточно высокая", - сказал Кулемзин.
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
15:52Специальная военная операция на Украине
Украинские военные за десять дней 240 раз обстреляли Донецк
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей Кулемзин (Донецк)Донецк (ДНР)УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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