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Кит Харингтон рассказал, что думает о "Доме Дракона" - РИА Новости, 12.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220912/domdrakona-1816310444.html
Кит Харингтон рассказал, что думает о "Доме Дракона"
Кит Харингтон рассказал, что думает о "Доме Дракона" - РИА Новости, 12.09.2022
Кит Харингтон рассказал, что думает о "Доме Дракона"
Кит Харингтон рассказал, что думает о "Доме Дракона", сообщает Entertainment Weekly. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T19:21
2022-09-12T19:21
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кит харингтон
игра престолов (сериал)
что посмотреть
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Кит Харингтон рассказал, что думает о "Доме Дракона", сообщает Entertainment Weekly. "Мигель Сапочник мой друг, и он шоураннер этого сериала. Мне действительно нравится проект. Думаю, его команда проделала потрясающую работу", — заявил Харингтон.Он также оценил оригинальность сериала. "Странно — снимать совершенно новое шоу в той же вселенной, но при этом стараться сделать что-то свое. Но у создателей "Дома Дракона" все получилось". Харингтон сыграл Джона Сноу в "Игре престолов". Это одна из главных ролей, персонаж был среди претендентов на Железный Трон. "Дом Дракона" — приквел культового шоу. События в нем разворачиваются за несколько веков до финала оригинала.
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новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, кит харингтон, игра престолов (сериал), что посмотреть
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды, Кит Харингтон, Игра престолов (сериал), что посмотреть
19:21 12.09.2022
 
Кит Харингтон рассказал, что думает о "Доме Дракона"

Звезда "Игры престолов" Кит Харингтон заявил, что ему нравится "Дом Дракона"

© Home Box Office, Inc.Кадр из сериала "Игра престолов"
Кадр из сериала Игра престолов
© Home Box Office, Inc.
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Кит Харингтон рассказал, что думает о "Доме Дракона", сообщает Entertainment Weekly.
"Мигель Сапочник мой друг, и он шоураннер этого сериала. Мне действительно нравится проект. Думаю, его команда проделала потрясающую работу", — заявил Харингтон.
Он также оценил оригинальность сериала.
"Странно — снимать совершенно новое шоу в той же вселенной, но при этом стараться сделать что-то свое. Но у создателей "Дома Дракона" все получилось".
Харингтон сыграл Джона Сноу в "Игре престолов". Это одна из главных ролей, персонаж был среди претендентов на Железный Трон.
"Дом Дракона" — приквел культового шоу. События в нем разворачиваются за несколько веков до финала оригинала.
Кадр из приквела Игры престолов - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 16:56Культура
Фанаты нашли ошибку в новой серии "Дома Дракона"
 
КультураНовости культурыКино и сериалыЗнаменитостизвездыКит ХарингтонИгра престолов (сериал)что посмотреть
 
 
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