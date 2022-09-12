https://ria.ru/20220912/domdrakona-1816310444.html

Кит Харингтон рассказал, что думает о "Доме Дракона"

Кит Харингтон рассказал, что думает о "Доме Дракона" - РИА Новости, 12.09.2022

Кит Харингтон рассказал, что думает о "Доме Дракона"

Кит Харингтон рассказал, что думает о "Доме Дракона", сообщает Entertainment Weekly. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T19:21

2022-09-12T19:21

2022-09-12T19:21

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Кит Харингтон рассказал, что думает о "Доме Дракона", сообщает Entertainment Weekly. "Мигель Сапочник мой друг, и он шоураннер этого сериала. Мне действительно нравится проект. Думаю, его команда проделала потрясающую работу", — заявил Харингтон.Он также оценил оригинальность сериала. "Странно — снимать совершенно новое шоу в той же вселенной, но при этом стараться сделать что-то свое. Но у создателей "Дома Дракона" все получилось". Харингтон сыграл Джона Сноу в "Игре престолов". Это одна из главных ролей, персонаж был среди претендентов на Железный Трон. "Дом Дракона" — приквел культового шоу. События в нем разворачиваются за несколько веков до финала оригинала.

https://ria.ru/20220905/oshibka-1814608083.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, кит харингтон, игра престолов (сериал), что посмотреть