https://ria.ru/20220912/domdrakona-1816310444.html
Кит Харингтон рассказал, что думает о "Доме Дракона"
Кит Харингтон рассказал, что думает о "Доме Дракона" - РИА Новости, 12.09.2022
Кит Харингтон рассказал, что думает о "Доме Дракона"
Кит Харингтон рассказал, что думает о "Доме Дракона", сообщает Entertainment Weekly. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T19:21
2022-09-12T19:21
2022-09-12T19:21
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Кит Харингтон рассказал, что думает о "Доме Дракона", сообщает Entertainment Weekly. "Мигель Сапочник мой друг, и он шоураннер этого сериала. Мне действительно нравится проект. Думаю, его команда проделала потрясающую работу", — заявил Харингтон.Он также оценил оригинальность сериала. "Странно — снимать совершенно новое шоу в той же вселенной, но при этом стараться сделать что-то свое. Но у создателей "Дома Дракона" все получилось". Харингтон сыграл Джона Сноу в "Игре престолов". Это одна из главных ролей, персонаж был среди претендентов на Железный Трон. "Дом Дракона" — приквел культового шоу. События в нем разворачиваются за несколько веков до финала оригинала.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, кит харингтон, игра престолов (сериал), что посмотреть
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды, Кит Харингтон, Игра престолов (сериал), что посмотреть
Кит Харингтон рассказал, что думает о "Доме Дракона"
Звезда "Игры престолов" Кит Харингтон заявил, что ему нравится "Дом Дракона"
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.
Кит Харингтон рассказал, что думает о "Доме Дракона", сообщает
Entertainment Weekly.
"Мигель Сапочник мой друг, и он шоураннер этого сериала. Мне действительно нравится проект. Думаю, его команда проделала потрясающую работу", — заявил Харингтон.
Он также оценил оригинальность сериала.
"Странно — снимать совершенно новое шоу в той же вселенной, но при этом стараться сделать что-то свое. Но у создателей "Дома Дракона" все получилось".
Харингтон сыграл Джона Сноу в "Игре престолов". Это одна из главных ролей, персонаж был среди претендентов на Железный Трон.
"Дом Дракона" — приквел культового шоу. События в нем разворачиваются за несколько веков до финала оригинала.