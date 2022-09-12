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Украинские военные за сутки выпустили более ста боеприпасов по ДНР
Украинские военные за сутки выпустили более ста боеприпасов по ДНР - РИА Новости, 12.09.2022
Украинские военные за сутки выпустили более ста боеприпасов по ДНР
Украинские войска за текущие сутки выпустили более ста боеприпасов по районам восьми населенных пунктов ДНР, сообщает Народная милиция республики. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T19:47
2022-09-12T19:47
2022-09-12T19:47
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Украинские войска за текущие сутки выпустили более ста боеприпасов по районам восьми населенных пунктов ДНР, сообщает Народная милиция республики."За текущие сутки, по информации от представительства СЦКК в ДНР, противник выпустил более 100 боеприпасов из танков, ствольной артиллерии калибром 155 и 152, а также 120-мм минометов. Огонь велся по районам восьми населённых пунктов республики", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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в мире, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские военные за сутки выпустили более ста боеприпасов по ДНР
Народная милиция: ВСУ выпустили более ста снарядов по восьми населенным пунктам ДНР