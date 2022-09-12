https://ria.ru/20220912/dnr-1816331251.html

Украинские военные за сутки выпустили более ста боеприпасов по ДНР

Украинские военные за сутки выпустили более ста боеприпасов по ДНР - РИА Новости, 12.09.2022

Украинские военные за сутки выпустили более ста боеприпасов по ДНР

Украинские войска за текущие сутки выпустили более ста боеприпасов по районам восьми населенных пунктов ДНР, сообщает Народная милиция республики. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T19:47

2022-09-12T19:47

2022-09-12T19:47

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802632496_127:0:3077:1659_1920x0_80_0_0_3c3c5dcda70edcc04604182d542a6dc8.jpg

ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Украинские войска за текущие сутки выпустили более ста боеприпасов по районам восьми населенных пунктов ДНР, сообщает Народная милиция республики."За текущие сутки, по информации от представительства СЦКК в ДНР, противник выпустил более 100 боеприпасов из танков, ствольной артиллерии калибром 155 и 152, а также 120-мм минометов. Огонь велся по районам восьми населённых пунктов республики", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, сцкк