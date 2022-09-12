https://ria.ru/20220912/dedollarizatsiya-1816192971.html
Процесс дедолларизации неизбежен, заявил Путин
Процесс дедолларизации неизбежен, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2022
Процесс дедолларизации неизбежен, заявил Путин
Процесс дедолларизации неизбежен, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T14:00
2022-09-12T14:00
2022-09-12T20:28
россия
владимир путин
экономика
доллар
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Процесс дедолларизации неизбежен, сообщил президент России Владимир Путин.На совещании по экономическим вопросам с участием премьера, главы ЦБ и профильных министров обсуждалось формирование бюджета на следующий год и ближайшую трехлетку. Глава государства констатировал, что, несмотря на внешнее давление, экономика России выстояла. По его словам, дедолларизация уже идет и она неизбежна."Здесь как раз у нас, знаю, это обычное дело, и споры, чему больше уделить внимания, куда больше направить средств или больше сэкономить и создать "подушку безопасности", как ее создавать в новых условиях и что такое "подушка безопасности" в современных условиях, когда у нас идет известный и неизбежный процесс дедолларизации", — сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.Выступая на Восточном экономическом форуме, Путин на прошлой неделе заявил, что доверие к доллару, евро и фунту стерлингов утрачено, а Россия шаг за шагом уходит от их использования.Для кабмина дедолларизация экономики Российской Федерации остается приоритетом.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Путин заявил о неизбежности процесса дедолларизации
Путин заявил о неизбежности процесса дедолларизации
2022-09-12T14:00
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PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, экономика, доллар
Россия, Владимир Путин, Экономика, Доллар
14:00 12.09.2022 (обновлено: 20:28 12.09.2022)
Процесс дедолларизации неизбежен, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил о неизбежности процесса дедолларизации
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Процесс дедолларизации неизбежен, сообщил президент России Владимир Путин.
На совещании по экономическим вопросам с участием премьера, главы ЦБ
и профильных министров обсуждалось формирование бюджета на следующий год и ближайшую трехлетку. Глава государства констатировал, что, несмотря на внешнее давление, экономика России выстояла. По его словам, дедолларизация уже идет и она неизбежна.
"Здесь как раз у нас, знаю, это обычное дело, и споры, чему больше уделить внимания, куда больше направить средств или больше сэкономить и создать "подушку безопасности", как ее создавать в новых условиях и что такое "подушка безопасности" в современных условиях, когда у нас идет известный и неизбежный процесс дедолларизации", — сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
Выступая на Восточном экономическом форуме, Путин на прошлой неделе заявил, что доверие к доллару, евро и фунту стерлингов утрачено, а Россия шаг за шагом уходит от их использования.
Для кабмина дедолларизация экономики Российской Федерации остается приоритетом.