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Санкционный порыв ЕС "во многом выхолощен", заявил Чижов - РИА Новости, 12.09.2022
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Санкционный порыв ЕС "во многом выхолощен", заявил Чижов
Санкционный порыв ЕС "во многом выхолощен", заявил Чижов - РИА Новости, 12.09.2022
Санкционный порыв ЕС "во многом выхолощен", заявил Чижов
Страны ЕС уже слишком далеко зашли в санкциях против РФ и вернуться назад уже не могут, но санкционный порыв Евросоюза "во многом выхолощен", заявил постпред... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T21:50
2022-09-12T21:50
владимир чижов
россия
европа
франция
евросоюз
северный поток — 2
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БРЮССЕЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Страны ЕС уже слишком далеко зашли в санкциях против РФ и вернуться назад уже не могут, но санкционный порыв Евросоюза "во многом выхолощен", заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов в понедельник российским журналистам на своей последней пресс-конференции в Брюсселе перед отъездом в Москву."Они зашли достаточно далеко и отступить уже не могут. Они могли бы, например, повернуть кран "Северного потока — 2". И их проблема будет решена. Но это стало бы провалом всей их политики, которая заключается в том, чтобы добиться поражения России и ее президента. Конечно, в этой ситуации включить "Северный поток - 2" - это расписаться в своей неудаче", - заявил он.В то же время, по его словам, санкционный порыв ЕС "к настоящему моменту во многом выхолощен"."По сути дела сейчас ключевая для них проблема - это газ. Отказаться от российского газа они не в состоянии, как бы этого не хотели. Это не значит, что все стопроцентно зависят от российского газа. Нет, конечно. Есть страны, куда он вообще не доходит. Но в целом экономика Евросоюза без российского газа пока обойтись не может", - сказал он."Поэтому для меня не стало сюрпризом, что они не смогли договориться по потолку цен на российский газ", - добавил он.В результате, Европу "ждёт суровая зима".Чижов подчеркнул, что "эту зиму, наверное, они могут перезимовать". "Сейчас у них на 80 с небольшим процентов хранилища заполнены. То есть, если они истратят все запасы всех ресурсов, их должно хватить, а вот что будет через год, никто не знает. Во Франции, где большая часть электричества производится на АЭС, половина реакторов закрыта, на ремонт и реконструкцию. Но Франция не захочет "кормить" всю Европу, даже если у нее все будет работать", - сказал российский постпред.
https://ria.ru/20220725/chizhov-1804722137.html
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владимир чижов, россия, европа, франция, евросоюз, северный поток — 2
Владимир Чижов, Россия, Европа, Франция, Евросоюз, Северный поток — 2
21:50 12.09.2022
 
Санкционный порыв ЕС "во многом выхолощен", заявил Чижов

Постпред Чижов: ЕС слишком далеко зашел в санкциях, но его санкционный порыв "выхолощен"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкПостоянный представитель Российской Федерации при Европейском Союзе Владимир Чижов
Постоянный представитель Российской Федерации при Европейском Союзе Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Постоянный представитель Российской Федерации при Европейском Союзе Владимир Чижов. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Страны ЕС уже слишком далеко зашли в санкциях против РФ и вернуться назад уже не могут, но санкционный порыв Евросоюза "во многом выхолощен", заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов в понедельник российским журналистам на своей последней пресс-конференции в Брюсселе перед отъездом в Москву.
"Они зашли достаточно далеко и отступить уже не могут. Они могли бы, например, повернуть кран "Северного потока — 2". И их проблема будет решена. Но это стало бы провалом всей их политики, которая заключается в том, чтобы добиться поражения России и ее президента. Конечно, в этой ситуации включить "Северный поток - 2" - это расписаться в своей неудаче", - заявил он.
В то же время, по его словам, санкционный порыв ЕС "к настоящему моменту во многом выхолощен".
"По сути дела сейчас ключевая для них проблема - это газ. Отказаться от российского газа они не в состоянии, как бы этого не хотели. Это не значит, что все стопроцентно зависят от российского газа. Нет, конечно. Есть страны, куда он вообще не доходит. Но в целом экономика Евросоюза без российского газа пока обойтись не может", - сказал он.
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
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Постпреда при ЕС Чижова выдвинули в сенаторы от Карелии
"Поэтому для меня не стало сюрпризом, что они не смогли договориться по потолку цен на российский газ", - добавил он.
В результате, Европу "ждёт суровая зима".
Чижов подчеркнул, что "эту зиму, наверное, они могут перезимовать". "Сейчас у них на 80 с небольшим процентов хранилища заполнены. То есть, если они истратят все запасы всех ресурсов, их должно хватить, а вот что будет через год, никто не знает. Во Франции, где большая часть электричества производится на АЭС, половина реакторов закрыта, на ремонт и реконструкцию. Но Франция не захочет "кормить" всю Европу, даже если у нее все будет работать", - сказал российский постпред.
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
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Владимир ЧижовРоссияЕвропаФранцияЕвросоюзСеверный поток — 2
 
 
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