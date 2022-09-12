https://ria.ru/20220912/chizhov-1816347555.html

Санкционный порыв ЕС "во многом выхолощен", заявил Чижов

Санкционный порыв ЕС "во многом выхолощен", заявил Чижов - РИА Новости, 12.09.2022

Санкционный порыв ЕС "во многом выхолощен", заявил Чижов

Страны ЕС уже слишком далеко зашли в санкциях против РФ и вернуться назад уже не могут, но санкционный порыв Евросоюза "во многом выхолощен", заявил постпред... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T21:50

2022-09-12T21:50

2022-09-12T21:50

владимир чижов

россия

европа

франция

евросоюз

северный поток — 2

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БРЮССЕЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Страны ЕС уже слишком далеко зашли в санкциях против РФ и вернуться назад уже не могут, но санкционный порыв Евросоюза "во многом выхолощен", заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов в понедельник российским журналистам на своей последней пресс-конференции в Брюсселе перед отъездом в Москву."Они зашли достаточно далеко и отступить уже не могут. Они могли бы, например, повернуть кран "Северного потока — 2". И их проблема будет решена. Но это стало бы провалом всей их политики, которая заключается в том, чтобы добиться поражения России и ее президента. Конечно, в этой ситуации включить "Северный поток - 2" - это расписаться в своей неудаче", - заявил он.В то же время, по его словам, санкционный порыв ЕС "к настоящему моменту во многом выхолощен"."По сути дела сейчас ключевая для них проблема - это газ. Отказаться от российского газа они не в состоянии, как бы этого не хотели. Это не значит, что все стопроцентно зависят от российского газа. Нет, конечно. Есть страны, куда он вообще не доходит. Но в целом экономика Евросоюза без российского газа пока обойтись не может", - сказал он."Поэтому для меня не стало сюрпризом, что они не смогли договориться по потолку цен на российский газ", - добавил он.В результате, Европу "ждёт суровая зима".Чижов подчеркнул, что "эту зиму, наверное, они могут перезимовать". "Сейчас у них на 80 с небольшим процентов хранилища заполнены. То есть, если они истратят все запасы всех ресурсов, их должно хватить, а вот что будет через год, никто не знает. Во Франции, где большая часть электричества производится на АЭС, половина реакторов закрыта, на ремонт и реконструкцию. Но Франция не захочет "кормить" всю Европу, даже если у нее все будет работать", - сказал российский постпред.

https://ria.ru/20220725/chizhov-1804722137.html

https://ria.ru/20220912/srednevekove-1816346729.html

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европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир чижов, россия, европа, франция, евросоюз, северный поток — 2