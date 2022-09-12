https://ria.ru/20220912/byudzhet-1816189155.html

Путин рассказал о работе над проектом бюджета

Путин рассказал о работе над проектом бюджета - РИА Новости, 12.09.2022

Путин рассказал о работе над проектом бюджета

Бюджет должен отвечать приоритетным вызовам, с которыми сталкивается Россия, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T13:55

2022-09-12T13:55

2022-09-12T16:50

владимир путин

россия

экономика

бюджет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810211903_0:274:3153:2047_1920x0_80_0_0_8b14f4945c5c1c1a0958a033705713a7.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Бюджет должен отвечать приоритетным вызовам, с которыми сталкивается Россия, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент отметил, что в ходе совещания по экономическим вопросам предстоит подробно остановиться на бюджетных проектировках на 2023-2025 год."Это важно, учитывая, что работа над проектом федерального бюджета активно ведется и вскоре предстоит его внесение в Государственную Думу. Естественно, что этот базовый документ должен в полной мере отвечать и нашим приоритетам, и тем вызовам, с которыми мы сталкиваемся", — сказал он на совещании по экономическим вопросам.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что масштаб санкций в отношении РФ ставит непростые задачи под формирование бюджета, он будет непростым, но российские власти абсолютно точно найдут решения для выполнения главных задач.В середине июля Госдума приняла закон, который переносит с 15 сентября на 1 октября предельный срок внесения в нижнюю палату парламента проекта федерального бюджета на 2023-2025 годы.

https://ria.ru/20220912/ekonomika-1816109937.html

https://ria.ru/20220907/session-1815039199.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, экономика, бюджет