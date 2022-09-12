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Путин рассказал о работе над проектом бюджета - РИА Новости, 12.09.2022
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Путин рассказал о работе над проектом бюджета
Путин рассказал о работе над проектом бюджета - РИА Новости, 12.09.2022
Путин рассказал о работе над проектом бюджета
Бюджет должен отвечать приоритетным вызовам, с которыми сталкивается Россия, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T13:55
2022-09-12T16:50
владимир путин
россия
экономика
бюджет
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Бюджет должен отвечать приоритетным вызовам, с которыми сталкивается Россия, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент отметил, что в ходе совещания по экономическим вопросам предстоит подробно остановиться на бюджетных проектировках на 2023-2025 год."Это важно, учитывая, что работа над проектом федерального бюджета активно ведется и вскоре предстоит его внесение в Государственную Думу. Естественно, что этот базовый документ должен в полной мере отвечать и нашим приоритетам, и тем вызовам, с которыми мы сталкиваемся", — сказал он на совещании по экономическим вопросам.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что масштаб санкций в отношении РФ ставит непростые задачи под формирование бюджета, он будет непростым, но российские власти абсолютно точно найдут решения для выполнения главных задач.В середине июля Госдума приняла закон, который переносит с 15 сентября на 1 октября предельный срок внесения в нижнюю палату парламента проекта федерального бюджета на 2023-2025 годы.
https://ria.ru/20220912/ekonomika-1816109937.html
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владимир путин, россия, экономика, бюджет
Владимир Путин, Россия, Экономика, Бюджет
13:55 12.09.2022 (обновлено: 16:50 12.09.2022)
 
Путин рассказал о работе над проектом бюджета

Путин: бюджет должен отвечать приоритетным вызовам, с которыми сталкивается Россия

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Бюджет должен отвечать приоритетным вызовам, с которыми сталкивается Россия, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент отметил, что в ходе совещания по экономическим вопросам предстоит подробно остановиться на бюджетных проектировках на 2023-2025 год.
Вид на здание Дома правительства Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
10:39
На повышение устойчивости экономики направят более ста миллиардов рублей
"Это важно, учитывая, что работа над проектом федерального бюджета активно ведется и вскоре предстоит его внесение в Государственную Думу. Естественно, что этот базовый документ должен в полной мере отвечать и нашим приоритетам, и тем вызовам, с которыми мы сталкиваемся", — сказал он на совещании по экономическим вопросам.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что масштаб санкций в отношении РФ ставит непростые задачи под формирование бюджета, он будет непростым, но российские власти абсолютно точно найдут решения для выполнения главных задач.
В середине июля Госдума приняла закон, который переносит с 15 сентября на 1 октября предельный срок внесения в нижнюю палату парламента проекта федерального бюджета на 2023-2025 годы.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
7 сентября, 09:51
Инфляция, санкции и продуктовая сделка. Путин дал оценку ситуации в мире
 
Владимир ПутинРоссияЭкономикаБюджет
 
 
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