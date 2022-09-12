https://ria.ru/20220912/byudzhet-1816189155.html
Путин рассказал о работе над проектом бюджета
Путин рассказал о работе над проектом бюджета - РИА Новости, 12.09.2022
Путин рассказал о работе над проектом бюджета
Бюджет должен отвечать приоритетным вызовам, с которыми сталкивается Россия, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T13:55
2022-09-12T13:55
2022-09-12T16:50
владимир путин
россия
экономика
бюджет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810211903_0:274:3153:2047_1920x0_80_0_0_8b14f4945c5c1c1a0958a033705713a7.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Бюджет должен отвечать приоритетным вызовам, с которыми сталкивается Россия, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент отметил, что в ходе совещания по экономическим вопросам предстоит подробно остановиться на бюджетных проектировках на 2023-2025 год."Это важно, учитывая, что работа над проектом федерального бюджета активно ведется и вскоре предстоит его внесение в Государственную Думу. Естественно, что этот базовый документ должен в полной мере отвечать и нашим приоритетам, и тем вызовам, с которыми мы сталкиваемся", — сказал он на совещании по экономическим вопросам.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что масштаб санкций в отношении РФ ставит непростые задачи под формирование бюджета, он будет непростым, но российские власти абсолютно точно найдут решения для выполнения главных задач.В середине июля Госдума приняла закон, который переносит с 15 сентября на 1 октября предельный срок внесения в нижнюю палату парламента проекта федерального бюджета на 2023-2025 годы.
https://ria.ru/20220912/ekonomika-1816109937.html
https://ria.ru/20220907/session-1815039199.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810211903_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_01929046486c732996f4dad237aa82f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, экономика, бюджет
Владимир Путин, Россия, Экономика, Бюджет
13:55 12.09.2022 (обновлено: 16:50 12.09.2022)
Путин рассказал о работе над проектом бюджета
Путин: бюджет должен отвечать приоритетным вызовам, с которыми сталкивается Россия