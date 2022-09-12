https://ria.ru/20220912/busargin-1816072692.html

Бусаргин лидирует на выборах главы Саратовской области

Бусаргин лидирует на выборах главы Саратовской области - РИА Новости, 12.09.2022

Бусаргин лидирует на выборах главы Саратовской области

Врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 74,3% голосов после обработки 50,56% протоколов,... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T01:13

2022-09-12T01:13

2022-09-12T01:15

политика

саратовская область

единый день голосования — 2022

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САРАТОВ, 12 сен - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 74,3% голосов после обработки 50,56% протоколов, свидетельствуют данные избирательной комиссии региона.Согласно данным на табло в пресс-центре облизбиркома, после обработки 50,56% протоколов Бусаргин лидирует с 74,3% голосов, депутат Госдумы Ольга Алимова от КПРФ - 13,79%, экс-депутат Саратовской городской думы Артем Чеботарев от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 4,82%, экс-депутат Госдумы Дмитрий Пьяных от ЛДПР - 3,98%, член Общественной палаты региона Александр Ванцов от партии "Родина" - 1,96%.Голосование на нынешних выборах губернатора Саратовской области и депутатов областной думы проводится с 9-го по 11 сентября. Явка на 18.00 (17.00 мск) воскресенья составила 50,47%.

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саратовская область

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Максим Горбачев

политика, саратовская область, единый день голосования — 2022