https://ria.ru/20220912/blagoustroystvo-1816085867.html
В Москве завершили благоустройство Конюшковской улицы
В Москве завершили благоустройство Конюшковской улицы - РИА Новости, 12.09.2022
В Москве завершили благоустройство Конюшковской улицы
Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству Конюшковской улицы в центре столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T07:05
2022-09-12T07:05
2022-09-12T07:05
общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству Конюшковской улицы в центре столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он рассказал, что в рамках проекта убрали под землю воздушные кабельные линии, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить надежное энергоснабжение. Проведено устройство дополнительной водосточной сети, дождеприемных и смотровых колодцев."Пешеходные зоны стали больше и функциональнее, так как расширили тротуары за счет оптимизации ширины полос для движения транспорта, заменили асфальтовое покрытие на проезжей части и во дворах, сделали парковочные карманы. Для пассажиров общественного транспорта установили три остановочных павильона с зарядными слотами и беспроводной связью", - подчеркнул заммэра.В комплексе городского хозяйства рассказали, что в районе Малого Конюшковского переулка организовали новый наземный переход с дополнительным светофором, еще два светофорных объекта реконструировали. Проводятся мероприятия по озеленению: обустроено почти 7 тысяч квадратных метров газона, поздней осенью пройдет высадка деревьев и кустарников.Бирюков сообщил, что на Конюшковской улице установили 56 современных фонарей и уличных торшеров, восемь информационных стендов и семь стел, сделали места для отдыха с удобными лавочками.
https://ria.ru/20220911/prud-1815989073.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва
Общество, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва
В Москве завершили благоустройство Конюшковской улицы
В Москве завершили основные работы по благоустройству Конюшковской улицы
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству Конюшковской улицы в центре столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Благоустройство Конюшковской улицы - финал обновления целого квартала - от Новинского бульвара, улиц Новый Арбат и Красная Пресня, Краснопресненской набережной до площадей у станций метро "Баррикадная" и "Краснопресненская". Улица стала удобнее для пешеходов, но при этом сохранила транзитную функцию", - заявил Бирюков.
Он рассказал, что в рамках проекта убрали под землю воздушные кабельные линии, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить надежное энергоснабжение. Проведено устройство дополнительной водосточной сети, дождеприемных и смотровых колодцев.
"Пешеходные зоны стали больше и функциональнее, так как расширили тротуары за счет оптимизации ширины полос для движения транспорта, заменили асфальтовое покрытие на проезжей части и во дворах, сделали парковочные карманы. Для пассажиров общественного транспорта установили три остановочных павильона с зарядными слотами и беспроводной связью", - подчеркнул заммэра.
В комплексе городского хозяйства рассказали, что в районе Малого Конюшковского переулка организовали новый наземный переход с дополнительным светофором, еще два светофорных объекта реконструировали. Проводятся мероприятия по озеленению: обустроено почти 7 тысяч квадратных метров газона, поздней осенью пройдет высадка деревьев и кустарников.
Бирюков сообщил, что на Конюшковской улице установили 56 современных фонарей и уличных торшеров, восемь информационных стендов и семь стел, сделали места для отдыха с удобными лавочками.