https://ria.ru/20220912/bezhentsy-1816097490.html

В Воронеж прибыли пятьсот беженцев из Харьковской области

В Воронеж прибыли пятьсот беженцев из Харьковской области - РИА Новости, 12.09.2022

В Воронеж прибыли пятьсот беженцев из Харьковской области

Пятьсот вынужденных переселенцев из Харьковской области прибыли на поезде из Белгорода в Воронеж, сообщает в понедельник мэрия города. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T09:30

2022-09-12T09:30

2022-09-12T09:30

воронеж

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ВОРОНЕЖ, 12 сен - РИА Новости. Пятьсот вынужденных переселенцев из Харьковской области прибыли на поезде из Белгорода в Воронеж, сообщает в понедельник мэрия города."Поезд из Белгорода с 500 жителями Харьковской области прибыл на главный вокзал города – Воронеж-1 – в 21.00 (мск воскресенья). Прибывших распределили по пунктам временного размещения (ПВР), для перемещения им выделили комфортабельные автобусы", - говорится в сообщении.Для прибывших подготовили 13 пунктов временного размещения, которые расположены как на территории самого Воронежа, так и в районах области. В частности, в Воронеже переселенцев примут детские лагеря с отапливаемыми корпусами “Голубой экран” (около 135 мест) и “Кировец” (почти 40 мест).Кроме того, по информации мэрии, для приехавших школьников уже подготовлены места в школе №56.

https://ria.ru/20220910/bezhentsy-1815914811.html

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Варвара Скокшина

воронеж, харьковская область, белгород, общество