https://ria.ru/20220912/berdyansk-1816220895.html

Запорожская ВГА пообещала подать газ в Бердянск через два дня

Запорожская ВГА пообещала подать газ в Бердянск через два дня - РИА Новости, 12.09.2022

Запорожская ВГА пообещала подать газ в Бердянск через два дня

Газоснабжение Бердянска, остававшегося без "голубого топлива" с марта, будет восстановлено через два дня, сообщил в понедельник член главного совета... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T14:46

2022-09-12T14:46

2022-09-12T14:46

специальная военная операция на украине

в мире

бердянск

запорожская область

владимир рогов

украина

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Газоснабжение Бердянска, остававшегося без "голубого топлива" с марта, будет восстановлено через два дня, сообщил в понедельник член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Через пару дней будет дан газ Бердянску – это самый восточный крупный город Запорожской области. Затем уже после Бердянска будет Мелитополь, а после Мелитополя и Энергодар", - сказал Рогов в эфире Первого канала.Газоснабжение Бердянска было нарушено из-за повреждений газовой инфраструктуры в марте.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

бердянск

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, бердянск, запорожская область, владимир рогов, украина, ситуация в днр и лнр