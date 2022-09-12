Рейтинг@Mail.ru
Запорожская ВГА пообещала подать газ в Бердянск через два дня - РИА Новости, 12.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220912/berdyansk-1816220895.html
Запорожская ВГА пообещала подать газ в Бердянск через два дня
Запорожская ВГА пообещала подать газ в Бердянск через два дня - РИА Новости, 12.09.2022
Запорожская ВГА пообещала подать газ в Бердянск через два дня
Газоснабжение Бердянска, остававшегося без "голубого топлива" с марта, будет восстановлено через два дня, сообщил в понедельник член главного совета... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T14:46
2022-09-12T14:46
специальная военная операция на украине
в мире
бердянск
запорожская область
владимир рогов
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811657806_0:581:2608:2048_1920x0_80_0_0_03e541657f385409e4c99a5ee47c1af5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Газоснабжение Бердянска, остававшегося без "голубого топлива" с марта, будет восстановлено через два дня, сообщил в понедельник член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Через пару дней будет дан газ Бердянску – это самый восточный крупный город Запорожской области. Затем уже после Бердянска будет Мелитополь, а после Мелитополя и Энергодар", - сказал Рогов в эфире Первого канала.Газоснабжение Бердянска было нарушено из-за повреждений газовой инфраструктуры в марте.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
бердянск
запорожская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811657806_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_871f5a2c3b181f3eb3bae21cbd76354f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бердянск, запорожская область, владимир рогов, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Бердянск, Запорожская область, Владимир Рогов, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:46 12.09.2022
 
Запорожская ВГА пообещала подать газ в Бердянск через два дня

Член Запорожской ВГА Рогов: газоснабжение Бердянска восстановят через пару дней

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкПрохожие на площади Единства в Бердянске
Прохожие на площади Единства в Бердянске - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Прохожие на площади Единства в Бердянске. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Газоснабжение Бердянска, остававшегося без "голубого топлива" с марта, будет восстановлено через два дня, сообщил в понедельник член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Через пару дней будет дан газ Бердянску – это самый восточный крупный город Запорожской области. Затем уже после Бердянска будет Мелитополь, а после Мелитополя и Энергодар", - сказал Рогов в эфире Первого канала.
Газоснабжение Бердянска было нарушено из-за повреждений газовой инфраструктуры в марте.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреБердянскЗапорожская областьВладимир РоговУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала