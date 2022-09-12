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Запорожская ВГА пообещала подать газ в Бердянск через два дня
Запорожская ВГА пообещала подать газ в Бердянск через два дня - РИА Новости, 12.09.2022
Запорожская ВГА пообещала подать газ в Бердянск через два дня
Газоснабжение Бердянска, остававшегося без "голубого топлива" с марта, будет восстановлено через два дня, сообщил в понедельник член главного совета... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T14:46
2022-09-12T14:46
2022-09-12T14:46
специальная военная операция на украине
в мире
бердянск
запорожская область
владимир рогов
украина
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Газоснабжение Бердянска, остававшегося без "голубого топлива" с марта, будет восстановлено через два дня, сообщил в понедельник член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Через пару дней будет дан газ Бердянску – это самый восточный крупный город Запорожской области. Затем уже после Бердянска будет Мелитополь, а после Мелитополя и Энергодар", - сказал Рогов в эфире Первого канала.Газоснабжение Бердянска было нарушено из-за повреждений газовой инфраструктуры в марте.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Запорожская ВГА пообещала подать газ в Бердянск через два дня
Член Запорожской ВГА Рогов: газоснабжение Бердянска восстановят через пару дней