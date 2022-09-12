Белоруссия смягчила эмбарго на ввоз товаров из недружественных стран
Белоруссия смягчила продовольственное эмбарго на ввоз товаров из недружественных стран
Женщина в магазине. Архивное фото
МИНСК, 12 сен - РИА Новости. В Белоруссии в понедельник вступило в силу постановление Совета министров о смягчении эмбарго из недружественных государств, в страну можно ввозить пекинскую капусту, сельдерей, клементины и другие фрукты, передает корреспондент РИА Новости.
Белоруссия с 1 января 2022 года на полгода ввела продовольственное эмбарго в отношении широкого перечня товаров из ряда западных стран, которые ранее ввели санкции по отношению к Минску. Затем его действие было продлено до конца года. В частности, эмбарго касается товаров, происходящих из стран ЕС, а также США, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Великобритании, Черногории, Швейцарии, позже также было решено включить в этот перечень товары из Сербии и Лихтенштейна. В список запрещенной к ввозу и реализации в Белоруссии продукции попали живые свиньи, мясо крупного рогатого скота, свинина, колбасы, субпродукты, кондитерские изделия, молоко, орехи и фрукты - всего более 20 групп товаров. Вместе с тем постановление правительства Белоруссии содержит ряд исключений. В начале февраля власти заявляли, что введенное Минском эмбарго не повлияло негативно на потребительский рынок Белоруссии ни в плане ассортимента, ни в плане цен.
Совет министров Белоруссии 30 августа принял постановление, которое допускает смягчение продовольственного эмбарго. Согласно этому документу, Государственному таможенному комитету, Министерству антимонопольного регулирования и торговли совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия нужно подготовиться к тому, что с 12 сентября в страну разрешается ввоз пекинской капусты, сельдерея, клементина, киви, а также замороженных абрикосов и персиков.
В июне власти страну уже разрешили ввозить абрикосы, вишню, черешню, нектарины, сливы и хурму.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года, и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и в нарушениях прав человека. В начале декабря 2021 года было объявлено о новых санкциях против Белоруссии. Эти ограничения стали уже пятым санкционным пакетом после президентских выборов. Минск заявил, что принимает ответные меры на этот пакет, среди них – продовольственное эмбарго.