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Военные США и Канады заявили о двух воздушных судах России вблизи Аляски - РИА Новости, 12.09.2022
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Военные США и Канады заявили о двух воздушных судах России вблизи Аляски
Военные США и Канады заявили о двух воздушных судах России вблизи Аляски - РИА Новости, 12.09.2022
Военные США и Канады заявили о двух воздушных судах России вблизи Аляски
Два российских патрульных воздушных судна замечены у берегов Аляски, заявило в понедельник командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T20:42
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канада
norad
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ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Два российских патрульных воздушных судна замечены у берегов Аляски, заявило в понедельник командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).Как уточнили в NORAD, активность со стороны России не рассматривается как угроза или провокация.В августе NORAD сообщало о трех случаях с российскими летательными аппаратами, зафиксированными вблизи Аляски, которые также не пересекали воздушных границ США и Канады.NORAD объединяет системы противовоздушной обороны Канады и США. В июне канадские власти сообщили, что выделят на ее развитие 4,9 миллиарда канадских долларов (3,77 миллиарда долларов США) в следующие шесть лет и 40 миллиардов в предстоящие два десятилетия для развертывания радиолокационных станций загоризонтного обнаружения, покрывающих как пространство от границы с США до полярного круга, так и арктические территории.
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сша, аляска, канада, norad, россия, в мире
США, Аляска, Канада, NORAD, Россия, В мире
20:42 12.09.2022 (обновлено: 20:44 12.09.2022)
 
Военные США и Канады заявили о двух воздушных судах России вблизи Аляски

Военные США и Канады заявили о двух российских патрульных воздушных судах вблизи Аляски

CC0 / McStyles / Аляска
Аляска - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
CC0 / McStyles /
Аляска. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Два российских патрульных воздушных судна замечены у берегов Аляски, заявило в понедельник командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
"Российские патрульные суда были зафиксированы, отслежены и идентифицированы 11 сентября, войдя в зоны наблюдения ПВО Аляски и Канады. Они оставались в международном воздушном пространстве и не пересекли территории США или Канады", - говорится в сообщении.
Как уточнили в NORAD, активность со стороны России не рассматривается как угроза или провокация.
В августе NORAD сообщало о трех случаях с российскими летательными аппаратами, зафиксированными вблизи Аляски, которые также не пересекали воздушных границ США и Канады.
NORAD объединяет системы противовоздушной обороны Канады и США. В июне канадские власти сообщили, что выделят на ее развитие 4,9 миллиарда канадских долларов (3,77 миллиарда долларов США) в следующие шесть лет и 40 миллиардов в предстоящие два десятилетия для развертывания радиолокационных станций загоризонтного обнаружения, покрывающих как пространство от границы с США до полярного круга, так и арктические территории.
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