https://ria.ru/20220912/alyaska-1816340961.html
Военные США и Канады заявили о двух воздушных судах России вблизи Аляски
Военные США и Канады заявили о двух воздушных судах России вблизи Аляски - РИА Новости, 12.09.2022
Военные США и Канады заявили о двух воздушных судах России вблизи Аляски
Два российских патрульных воздушных судна замечены у берегов Аляски, заявило в понедельник командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T20:42
2022-09-12T20:42
2022-09-12T20:44
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ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Два российских патрульных воздушных судна замечены у берегов Аляски, заявило в понедельник командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).Как уточнили в NORAD, активность со стороны России не рассматривается как угроза или провокация.В августе NORAD сообщало о трех случаях с российскими летательными аппаратами, зафиксированными вблизи Аляски, которые также не пересекали воздушных границ США и Канады.NORAD объединяет системы противовоздушной обороны Канады и США. В июне канадские власти сообщили, что выделят на ее развитие 4,9 миллиарда канадских долларов (3,77 миллиарда долларов США) в следующие шесть лет и 40 миллиардов в предстоящие два десятилетия для развертывания радиолокационных станций загоризонтного обнаружения, покрывающих как пространство от границы с США до полярного круга, так и арктические территории.
https://ria.ru/20220902/ukraina-1814061281.html
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сша, аляска, канада, norad, россия, в мире
США, Аляска, Канада, NORAD, Россия, В мире
20:42 12.09.2022 (обновлено: 20:44 12.09.2022)
Военные США и Канады заявили о двух воздушных судах России вблизи Аляски
Военные США и Канады заявили о двух российских патрульных воздушных судах вблизи Аляски