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Метеорологи отменили угрозу цунами после землетрясения в Папуа-Новой Гвинее

Метеорологи отменили угрозу цунами после землетрясения в Папуа-Новой Гвинее - РИА Новости, 11.09.2022

Метеорологи отменили угрозу цунами после землетрясения в Папуа-Новой Гвинее

Система предупреждения метеорологической службы США объявила об отмене угрозы цунами после землетрясения в Папуа - Новой Гвинее. РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T04:01

2022-09-11T04:01

2022-09-11T14:31

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папуа-новая гвинея

сша

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Система предупреждения метеорологической службы США объявила об отмене угрозы цунами после землетрясения в Папуа - Новой Гвинее.Землетрясение магнитудой 7,6 произошло к востоку от города Каинанту в 23.46 субботы по времени UTC (2.46 воскресенья мск). Очаг залегал на глубине 61 километра."На основе имеющихся данных угроза цунами после этого землетрясения уже миновала", - говорится в заявлении на сайте службы.

https://ria.ru/20220911/zemletryaseniya-1815936674.html

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в мире, папуа-новая гвинея, сша