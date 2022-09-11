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Метеорологи отменили угрозу цунами после землетрясения в Папуа-Новой Гвинее
Метеорологи отменили угрозу цунами после землетрясения в Папуа-Новой Гвинее - РИА Новости, 11.09.2022
Метеорологи отменили угрозу цунами после землетрясения в Папуа-Новой Гвинее
Система предупреждения метеорологической службы США объявила об отмене угрозы цунами после землетрясения в Папуа - Новой Гвинее. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T04:01
2022-09-11T04:01
2022-09-11T14:31
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Система предупреждения метеорологической службы США объявила об отмене угрозы цунами после землетрясения в Папуа - Новой Гвинее.Землетрясение магнитудой 7,6 произошло к востоку от города Каинанту в 23.46 субботы по времени UTC (2.46 воскресенья мск). Очаг залегал на глубине 61 километра."На основе имеющихся данных угроза цунами после этого землетрясения уже миновала", - говорится в заявлении на сайте службы.
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в мире, папуа-новая гвинея, сша
В мире, Папуа-Новая Гвинея, США
04:01 11.09.2022 (обновлено: 14:31 11.09.2022)
Метеорологи отменили угрозу цунами после землетрясения в Папуа-Новой Гвинее
Метеорологи США отменили угрозу цунами после землетрясения в Папуа-Новой Гвинее