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Метеорологи отменили угрозу цунами после землетрясения в Папуа-Новой Гвинее - РИА Новости, 11.09.2022
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Метеорологи отменили угрозу цунами после землетрясения в Папуа-Новой Гвинее
Метеорологи отменили угрозу цунами после землетрясения в Папуа-Новой Гвинее - РИА Новости, 11.09.2022
Метеорологи отменили угрозу цунами после землетрясения в Папуа-Новой Гвинее
Система предупреждения метеорологической службы США объявила об отмене угрозы цунами после землетрясения в Папуа - Новой Гвинее. РИА Новости, 11.09.2022
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Система предупреждения метеорологической службы США объявила об отмене угрозы цунами после землетрясения в Папуа - Новой Гвинее.Землетрясение магнитудой 7,6 произошло к востоку от города Каинанту в 23.46 субботы по времени UTC (2.46 воскресенья мск). Очаг залегал на глубине 61 километра."На основе имеющихся данных угроза цунами после этого землетрясения уже миновала", - говорится в заявлении на сайте службы.
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в мире, папуа-новая гвинея, сша
В мире, Папуа-Новая Гвинея, США
04:01 11.09.2022 (обновлено: 14:31 11.09.2022)
 
Метеорологи отменили угрозу цунами после землетрясения в Папуа-Новой Гвинее

Метеорологи США отменили угрозу цунами после землетрясения в Папуа-Новой Гвинее

© AFP 2022 / WanNaiks GalleryПоследствия землетрясения в Папуа-Новой Гвинее
Последствия землетрясения в Папуа-Новой Гвинее - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© AFP 2022 / WanNaiks Gallery
Последствия землетрясения в Папуа-Новой Гвинее
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Система предупреждения метеорологической службы США объявила об отмене угрозы цунами после землетрясения в Папуа - Новой Гвинее.
Землетрясение магнитудой 7,6 произошло к востоку от города Каинанту в 23.46 субботы по времени UTC (2.46 воскресенья мск). Очаг залегал на глубине 61 километра.
"На основе имеющихся данных угроза цунами после этого землетрясения уже миновала", - говорится в заявлении на сайте службы.
Повреждения в здании средней школы в результате землетрясения в Папуа — Новой Гвинее - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
03:25
В Папуа — Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 7,6
 
В миреПапуа-Новая ГвинеяСША
 
 
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