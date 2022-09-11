https://ria.ru/20220911/zemletryaseniya-1815936674.html

В Папуа — Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 7,6

В Папуа — Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 7,6 - РИА Новости, 11.09.2022

В Папуа — Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 7,6

Землетрясение магнитудой 7,6 произошло в Папуа - Новой Гвинее, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T03:25

2022-09-11T03:25

2022-09-11T12:07

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,6 произошло в Папуа - Новой Гвинее, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение зафиксировано в 23.46 субботы по времени UTC (2:46 воскресенья мск). Эпицентр располагался в 67 километрах к востоку от города Каинанту. Очаг залегал на глубине 61 километра.Система предупреждения метеорологической службы США объявила об угрозе цунами после землетрясения в Папуа — Новой Гвинее.

https://ria.ru/20220909/zemletryasenie-1815643164.html

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в мире, папуа-новая гвинея, сша, происшествия