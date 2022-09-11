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В Папуа — Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 7,6
В Папуа — Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 7,6 - РИА Новости, 11.09.2022
В Папуа — Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 7,6
Землетрясение магнитудой 7,6 произошло в Папуа - Новой Гвинее, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T03:25
2022-09-11T03:25
2022-09-11T12:07
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,6 произошло в Папуа - Новой Гвинее, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение зафиксировано в 23.46 субботы по времени UTC (2:46 воскресенья мск). Эпицентр располагался в 67 километрах к востоку от города Каинанту. Очаг залегал на глубине 61 километра.Система предупреждения метеорологической службы США объявила об угрозе цунами после землетрясения в Папуа — Новой Гвинее.
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в мире, папуа-новая гвинея, сша, происшествия
В мире, Папуа-Новая Гвинея, США, Происшествия
03:25 11.09.2022 (обновлено: 12:07 11.09.2022)
В Папуа — Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 7,6
Геологическая служба США: в Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 7,6