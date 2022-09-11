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Явка на выборах в Москве составила 32,8 процента к 18:00 - РИА Новости, 11.09.2022
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Явка на выборах в Москве составила 32,8 процента к 18:00
Явка на выборах в Москве составила 32,8 процента к 18:00 - РИА Новости, 11.09.2022
Явка на выборах в Москве составила 32,8 процента к 18:00
Явка на муниципальные выборы в Москве составила к 18 часам 32,8%, сообщил журналистам заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T19:33
2022-09-11T19:33
политика
москва
дмитрий реут
мосгоризбирком
единый день голосования — 2022
россия
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Явка на муниципальные выборы в Москве составила к 18 часам 32,8%, сообщил журналистам заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.Муниципальные выборы в 2022 году в Москве проходят в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов проходит с 9 по 11 сентября.
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политика, москва, дмитрий реут , мосгоризбирком, единый день голосования — 2022, россия
Политика, Москва, Дмитрий Реут , Мосгоризбирком, Единый день голосования — 2022, Россия
19:33 11.09.2022
 
Явка на выборах в Москве составила 32,8 процента к 18:00

Явка на муниципальных выборах в Москве составила 32,8 процента к 18:00

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Житель Москвы изучает бюллетень - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Житель Москвы изучает бюллетень. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Явка на муниципальные выборы в Москве составила к 18 часам 32,8%, сообщил журналистам заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
"На 18 часов данные таковы: дистанционно проголосовали 1710742 москвича, на избирательных участках в традиционной форме бумажным бюллетеням проголосовала 645436 избирателей. Явка составляет 32,8%", - сказал Реут.
Муниципальные выборы в 2022 году в Москве проходят в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов проходит с 9 по 11 сентября.
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ПолитикаМоскваДмитрий РеутМосгоризбиркомЕдиный день голосования — 2022Россия
 
 
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