https://ria.ru/20220911/yavka-1816040491.html
Явка на выборах в Москве составила 32,8 процента к 18:00
Явка на выборах в Москве составила 32,8 процента к 18:00 - РИА Новости, 11.09.2022
Явка на выборах в Москве составила 32,8 процента к 18:00
Явка на муниципальные выборы в Москве составила к 18 часам 32,8%, сообщил журналистам заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T19:33
2022-09-11T19:33
2022-09-11T19:33
политика
москва
дмитрий реут
мосгоризбирком
единый день голосования — 2022
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0b/1816024522_0:89:3134:1852_1920x0_80_0_0_c8b46b260c4018c0be68eba3c307f183.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Явка на муниципальные выборы в Москве составила к 18 часам 32,8%, сообщил журналистам заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.Муниципальные выборы в 2022 году в Москве проходят в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов проходит с 9 по 11 сентября.
https://ria.ru/20220911/pamfilova-1815994507.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0b/1816024522_142:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_6d5d961c6040b78d31512df2cc17adef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, москва, дмитрий реут , мосгоризбирком, единый день голосования — 2022, россия
Политика, Москва, Дмитрий Реут , Мосгоризбирком, Единый день голосования — 2022, Россия
Явка на выборах в Москве составила 32,8 процента к 18:00
Явка на муниципальных выборах в Москве составила 32,8 процента к 18:00