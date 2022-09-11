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Явка на выборах в Москве составила 32,8 процента к 18:00

Явка на выборах в Москве составила 32,8 процента к 18:00 - РИА Новости, 11.09.2022

Явка на выборах в Москве составила 32,8 процента к 18:00

Явка на муниципальные выборы в Москве составила к 18 часам 32,8%, сообщил журналистам заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T19:33

2022-09-11T19:33

2022-09-11T19:33

политика

москва

дмитрий реут

мосгоризбирком

единый день голосования — 2022

россия

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Явка на муниципальные выборы в Москве составила к 18 часам 32,8%, сообщил журналистам заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.Муниципальные выборы в 2022 году в Москве проходят в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов проходит с 9 по 11 сентября.

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политика, москва, дмитрий реут , мосгоризбирком, единый день голосования — 2022, россия