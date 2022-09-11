Рейтинг@Mail.ru
Явка на выборах в Москве составила 28,5 процента к 12:00 - РИА Новости, 11.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220911/yavka-1815984712.html
Явка на выборах в Москве составила 28,5 процента к 12:00
Явка на выборах в Москве составила 28,5 процента к 12:00 - РИА Новости, 11.09.2022
Явка на выборах в Москве составила 28,5 процента к 12:00
Явка на муниципальные выборы в Москве составила к 12 часам 28,5%, сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T13:47
2022-09-11T13:47
единый день голосования — 2022
москва
мосгоризбирком
дмитрий реут
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0a/1815847261_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9aa8faad5f9f62bc962706fa855cf3bf.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Явка на муниципальные выборы в Москве составила к 12 часам 28,5%, сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут."На 12 часов результаты таковы: дистанционно проголосовали 1 591 315 москвичей, в бумажном виде, традиционным способом, на участках, вне помещения для голосования - 456 765 человек. Это составляет 28,5% от общего числа избирателей", - сказал Реут.Муниципальные выборы в 2022 году в Москве проходят в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов идут в трехдневный срок - с 9 по 11 сентября.
https://ria.ru/20220911/vybory-1815979698.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0a/1815847261_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_445f7a95e5c9a74292f5cd19aa955664.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
единый день голосования — 2022, москва, мосгоризбирком, дмитрий реут
Единый день голосования — 2022, Москва, Мосгоризбирком, Дмитрий Реут
13:47 11.09.2022
 
Явка на выборах в Москве составила 28,5 процента к 12:00

Явка на муниципальных выборах в Москве составила 28,5 процента к 12:00

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкМужчина получает бюллетень для голосования на избирательном участке в Москве
Мужчина получает бюллетень для голосования на избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Мужчина получает бюллетень для голосования на избирательном участке в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Явка на муниципальные выборы в Москве составила к 12 часам 28,5%, сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
"На 12 часов результаты таковы: дистанционно проголосовали 1 591 315 москвичей, в бумажном виде, традиционным способом, на участках, вне помещения для голосования - 456 765 человек. Это составляет 28,5% от общего числа избирателей", - сказал Реут.
Муниципальные выборы в 2022 году в Москве проходят в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов идут в трехдневный срок - с 9 по 11 сентября.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
13:06
Памфилова оценила ход выборов на фоне противостояния с Западом
 
Единый день голосования — 2022МоскваМосгоризбиркомДмитрий Реут
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала