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Явка на выборах в Москве составила 28,5 процента к 12:00
Явка на выборах в Москве составила 28,5 процента к 12:00 - РИА Новости, 11.09.2022
Явка на выборах в Москве составила 28,5 процента к 12:00
Явка на муниципальные выборы в Москве составила к 12 часам 28,5%, сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T13:47
2022-09-11T13:47
2022-09-11T13:47
единый день голосования — 2022
москва
мосгоризбирком
дмитрий реут
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Явка на муниципальные выборы в Москве составила к 12 часам 28,5%, сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут."На 12 часов результаты таковы: дистанционно проголосовали 1 591 315 москвичей, в бумажном виде, традиционным способом, на участках, вне помещения для голосования - 456 765 человек. Это составляет 28,5% от общего числа избирателей", - сказал Реут.Муниципальные выборы в 2022 году в Москве проходят в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов идут в трехдневный срок - с 9 по 11 сентября.
https://ria.ru/20220911/vybory-1815979698.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
единый день голосования — 2022, москва, мосгоризбирком, дмитрий реут
Единый день голосования — 2022, Москва, Мосгоризбирком, Дмитрий Реут
Явка на выборах в Москве составила 28,5 процента к 12:00
Явка на муниципальных выборах в Москве составила 28,5 процента к 12:00
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Явка на муниципальные выборы в Москве составила к 12 часам 28,5%, сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
"На 12 часов результаты таковы: дистанционно проголосовали 1 591 315 москвичей, в бумажном виде, традиционным способом, на участках, вне помещения для голосования - 456 765 человек. Это составляет 28,5% от общего числа избирателей", - сказал Реут.
Муниципальные выборы в 2022 году в Москве проходят в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов идут в трехдневный срок - с 9 по 11 сентября.