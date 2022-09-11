https://ria.ru/20220911/yavka-1815984712.html

Явка на выборах в Москве составила 28,5 процента к 12:00

Явка на выборах в Москве составила 28,5 процента к 12:00 - РИА Новости, 11.09.2022

Явка на выборах в Москве составила 28,5 процента к 12:00

Явка на муниципальные выборы в Москве составила к 12 часам 28,5%, сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T13:47

2022-09-11T13:47

2022-09-11T13:47

единый день голосования — 2022

москва

мосгоризбирком

дмитрий реут

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0a/1815847261_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9aa8faad5f9f62bc962706fa855cf3bf.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Явка на муниципальные выборы в Москве составила к 12 часам 28,5%, сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут."На 12 часов результаты таковы: дистанционно проголосовали 1 591 315 москвичей, в бумажном виде, традиционным способом, на участках, вне помещения для голосования - 456 765 человек. Это составляет 28,5% от общего числа избирателей", - сказал Реут.Муниципальные выборы в 2022 году в Москве проходят в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов идут в трехдневный срок - с 9 по 11 сентября.

https://ria.ru/20220911/vybory-1815979698.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

единый день голосования — 2022, москва, мосгоризбирком, дмитрий реут