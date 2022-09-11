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Явка на выборах во Владимирской области составила 21,85 процента к 12:00 - РИА Новости, 11.09.2022
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Явка на выборах во Владимирской области составила 21,85 процента к 12:00
Явка на выборах во Владимирской области составила 21,85 процента к 12:00 - РИА Новости, 11.09.2022
Явка на выборах во Владимирской области составила 21,85 процента к 12:00
Явка избирателей на досрочных выборах губернатора Владимирской области на 12.00 воскресенья составила 21,85%, сообщила избирательная комиссия региона. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T13:00
2022-09-11T13:00
владимирская область
политика
единый день голосования — 2022
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РЯЗАНЬ, 11 сен – РИА Новости. Явка избирателей на досрочных выборах губернатора Владимирской области на 12.00 воскресенья составила 21,85%, сообщила избирательная комиссия региона.Голосование в регионе проводится 9-11 сентября с 8.00 до 20.00. На пост губернатора претендуют пятеро: временно исполняющий обязанности губернатора Александр Авдеев от "Единой России", Сергей Бирюков от партии "Справедливая Россия – За правду", Сергей Корнишов от ЛДПР, Антон Сидорко от КПРФ и Александр Субботин от "Партии роста"."По данным на 12.00 11 сентября, на досрочных выборах губернатора Владимирской области проголосовало 238276 избирателей или 21,85%", - говорится в сообщении в Telegram-канале облизбиркома.Предыдущие выборы губернатора Владимирской области прошли в сентябре 2018 года в два тура, голосование на каждом из них проходило в один день. Итоговая явка избирателей тогда составила в первом туре 32,96%, во втором - 38,29%.
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владимирская область, политика, единый день голосования — 2022
Владимирская область, Политика, Единый день голосования — 2022
13:00 11.09.2022
 
Явка на выборах во Владимирской области составила 21,85 процента к 12:00

Явка на выборах главы Владимирской области составила 21,85 процента к 12:00

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВ информационном центре ЦИК РФ в Москве
В информационном центре ЦИК РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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В информационном центре ЦИК РФ в Москве
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РЯЗАНЬ, 11 сен – РИА Новости. Явка избирателей на досрочных выборах губернатора Владимирской области на 12.00 воскресенья составила 21,85%, сообщила избирательная комиссия региона.
Голосование в регионе проводится 9-11 сентября с 8.00 до 20.00. На пост губернатора претендуют пятеро: временно исполняющий обязанности губернатора Александр Авдеев от "Единой России", Сергей Бирюков от партии "Справедливая Россия – За правду", Сергей Корнишов от ЛДПР, Антон Сидорко от КПРФ и Александр Субботин от "Партии роста".
"По данным на 12.00 11 сентября, на досрочных выборах губернатора Владимирской области проголосовало 238276 избирателей или 21,85%", - говорится в сообщении в Telegram-канале облизбиркома.
Предыдущие выборы губернатора Владимирской области прошли в сентябре 2018 года в два тура, голосование на каждом из них проходило в один день. Итоговая явка избирателей тогда составила в первом туре 32,96%, во втором - 38,29%.
Женщина во время голосования на избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
12:59
Наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений к финальному дню выборов
 
Владимирская областьПолитикаЕдиный день голосования — 2022
 
 
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