https://ria.ru/20220911/yavka-1815979006.html

Явка на выборах во Владимирской области составила 21,85 процента к 12:00

Явка на выборах во Владимирской области составила 21,85 процента к 12:00 - РИА Новости, 11.09.2022

Явка на выборах во Владимирской области составила 21,85 процента к 12:00

Явка избирателей на досрочных выборах губернатора Владимирской области на 12.00 воскресенья составила 21,85%, сообщила избирательная комиссия региона. РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T13:00

2022-09-11T13:00

2022-09-11T13:00

владимирская область

политика

единый день голосования — 2022

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РЯЗАНЬ, 11 сен – РИА Новости. Явка избирателей на досрочных выборах губернатора Владимирской области на 12.00 воскресенья составила 21,85%, сообщила избирательная комиссия региона.Голосование в регионе проводится 9-11 сентября с 8.00 до 20.00. На пост губернатора претендуют пятеро: временно исполняющий обязанности губернатора Александр Авдеев от "Единой России", Сергей Бирюков от партии "Справедливая Россия – За правду", Сергей Корнишов от ЛДПР, Антон Сидорко от КПРФ и Александр Субботин от "Партии роста"."По данным на 12.00 11 сентября, на досрочных выборах губернатора Владимирской области проголосовало 238276 избирателей или 21,85%", - говорится в сообщении в Telegram-канале облизбиркома.Предыдущие выборы губернатора Владимирской области прошли в сентябре 2018 года в два тура, голосование на каждом из них проходило в один день. Итоговая явка избирателей тогда составила в первом туре 32,96%, во втором - 38,29%.

https://ria.ru/20220911/narusheniya-1815978701.html

владимирская область

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимирская область, политика, единый день голосования — 2022