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Явка на выборах в Рязанской области к полудню составила 34,34 процента - РИА Новости, 11.09.2022
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Явка на выборах в Рязанской области к полудню составила 34,34 процента
Явка на выборах в Рязанской области к полудню составила 34,34 процента - РИА Новости, 11.09.2022
Явка на выборах в Рязанской области к полудню составила 34,34 процента
Явка избирателей на выборах в Рязанской области по состоянию на 12.00 воскресенья составила 34,34%, сообщила избирательная комиссия региона. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T12:56
2022-09-11T12:56
политика
павел малков
владимир путин
рязанская область
россия
единая россия
лдпр
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РЯЗАНЬ, 11 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах в Рязанской области по состоянию на 12.00 воскресенья составила 34,34%, сообщила избирательная комиссия региона.Голосование в Рязанской области проводится в течение 9, 10 и 11 сентября с 8.00 до 20.00. В регионе выбирают губернатора, в нескольких районах также проводятся выборы в органы местного самоуправления. Кандидатами в губернаторы зарегистрированы пятеро: временно исполняющий обязанности губернатора Павел Малков, выдвинутый "Единой Россией", Григорий Парсентьев от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду", Дмитрий Репников от ЛДПР, Наталья Рубина от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", Денис Сидоров от КПРФ."Явка избирателей по состоянию на 12.00 11 сентября 2022 года в Рязанской области составила 34,34%", - говорится в сообщении в Telegram-канале облизбиркома.Предыдущие выборы губернатора Рязанской области состоялись 10 сентября 2017 года в один день. Итоговая явка тогда составила 36,15%.Президент РФ Владимир Путин 10 мая принял отставку губернатора Рязанской области Николая Любимова, который возглавлял регион с 2017 года. Врио губернатора был назначен Малков.
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политика, павел малков, владимир путин, рязанская область, россия, единая россия, лдпр
Политика, Павел Малков, Владимир Путин, Рязанская область, Россия, Единая Россия, ЛДПР
12:56 11.09.2022
 
Явка на выборах в Рязанской области к полудню составила 34,34 процента

Избирком: явка на выборах в Рязанской области к полудню составила 34,34 процента

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкЖенщина голосует на выборах
Женщина голосует на выборах - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Женщина голосует на выборах
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 11 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах в Рязанской области по состоянию на 12.00 воскресенья составила 34,34%, сообщила избирательная комиссия региона.
Голосование в Рязанской области проводится в течение 9, 10 и 11 сентября с 8.00 до 20.00. В регионе выбирают губернатора, в нескольких районах также проводятся выборы в органы местного самоуправления. Кандидатами в губернаторы зарегистрированы пятеро: временно исполняющий обязанности губернатора Павел Малков, выдвинутый "Единой Россией", Григорий Парсентьев от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду", Дмитрий Репников от ЛДПР, Наталья Рубина от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", Денис Сидоров от КПРФ.
"Явка избирателей по состоянию на 12.00 11 сентября 2022 года в Рязанской области составила 34,34%", - говорится в сообщении в Telegram-канале облизбиркома.
Предыдущие выборы губернатора Рязанской области состоялись 10 сентября 2017 года в один день. Итоговая явка тогда составила 36,15%.
Президент РФ Владимир Путин 10 мая принял отставку губернатора Рязанской области Николая Любимова, который возглавлял регион с 2017 года. Врио губернатора был назначен Малков.
Переносные урны для голосования на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
12:33
На Сахалине завершились выборы депутатов областной думы
 
ПолитикаПавел МалковВладимир ПутинРязанская областьРоссияЕдиная РоссияЛДПР
 
 
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