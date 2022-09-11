https://ria.ru/20220911/yavka-1815961905.html
Явка на выборах ярославского губернатора превысила 16 процентов на 10:00
Явка на выборах ярославского губернатора превысила 16 процентов на 10:00 - РИА Новости, 11.09.2022
Явка на выборах ярославского губернатора превысила 16 процентов на 10:00
Явка избирателей на выборах губернатора Ярославской области по состоянию на 10.00 воскресенья составила 16,7%, сообщила избирательная комиссия региона. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T10:58
2022-09-11T10:58
2022-09-11T10:58
единый день голосования — 2022
ярославская область
михаил евраев
политика
ярославль
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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Ярославской области по состоянию на 10.00 воскресенья составила 16,7%, сообщила избирательная комиссия региона.Воскресенье – третий день голосования на выборах губернатора Ярославской области, гордумы Ярославля и ряда других кампаний. На пост губернатора претендуют пять кандидатов: врио главы Ярославской области самовыдвиженец Михаил Евраев, представители партии "Коммунисты России" Игорь Милорадов и Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Константин Тукеев, кандидат от ЛДПР Владимир Смирнов, кандидат от КПРФ Михаил Парамонов.В регионе применяется дистанционное электронное голосование (ДЭГ)."У нас проходит третий день голосования, и на 10.00 явка избирателей с учётом очного и дистанционного голосования составила 16,7%. В выборах уже приняли участие свыше 165 тысяч избирателей", - цитирует пресс-служба облизбиркома слова председателя комиссии Елены Новик.Она подчеркнула, что облизбирком ожидает основной поток избирателей в воскресенье.Предыдущие выборы губернатора Ярославской области прошли 10 сентября 2017 года. Избиратели голосовали в один день. Тогда явка на 10.00 составила 4,38%. Итоговая явка на выборах главы региона в 2017 году составила 33,88%.
https://ria.ru/20220911/deg-1815957705.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
единый день голосования — 2022, ярославская область, михаил евраев, политика, ярославль
Единый день голосования — 2022, Ярославская область, Михаил Евраев, Политика, Ярославль
Явка на выборах ярославского губернатора превысила 16 процентов на 10:00
Явка на выборах ярославского губернатора составила 16,7 процента на 10:00
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Ярославской области по состоянию на 10.00 воскресенья составила 16,7%, сообщила избирательная комиссия региона.
Воскресенье – третий день голосования на выборах губернатора Ярославской области, гордумы Ярославля
и ряда других кампаний. На пост губернатора претендуют пять кандидатов: врио главы Ярославской области самовыдвиженец Михаил Евраев
, представители партии "Коммунисты России
" Игорь Милорадов и Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Константин Тукеев, кандидат от ЛДПР
Владимир Смирнов, кандидат от КПРФ Михаил Парамонов.
В регионе применяется дистанционное электронное голосование (ДЭГ).
"У нас проходит третий день голосования, и на 10.00 явка избирателей с учётом очного и дистанционного голосования составила 16,7%. В выборах уже приняли участие свыше 165 тысяч избирателей", - цитирует пресс-служба облизбиркома слова председателя комиссии Елены Новик.
Она подчеркнула, что облизбирком ожидает основной поток избирателей в воскресенье.
Предыдущие выборы губернатора Ярославской области прошли 10 сентября 2017 года. Избиратели голосовали в один день. Тогда явка на 10.00 составила 4,38%. Итоговая явка на выборах главы региона в 2017 году составила 33,88%.