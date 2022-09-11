https://ria.ru/20220911/yavka-1815951093.html

Явка на выборах свердловского губернатора составила 3,7 процента к 8:00 мск

Явка на выборах свердловского губернатора составила 3,7 процента к 8:00 мск - РИА Новости, 11.09.2022

Явка на выборах свердловского губернатора составила 3,7 процента к 8:00 мск

Явка на выборах губернатора Свердловской области на 10.00 местного времени (08.00 мск) составила 3,70%, сообщает региональный избирком. РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T09:32

2022-09-11T09:32

2022-09-11T09:32

политика

евгений куйвашев

свердловская область

россия

единая россия

единый день голосования — 2022

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сен – РИА Новости. Явка на выборах губернатора Свердловской области на 10.00 местного времени (08.00 мск) составила 3,70%, сообщает региональный избирком.В воскресенье жители Свердловской области выбирают главу региона и депутатов местных дум. Голосование пройдет в течение одного дня с 8.00 до 20.00 местного времени. По данным облизбиркома, всего на территории региона в воскресенье работают 2477 постоянных и 35 временных избирательных участков."Избирательная комиссия Свердловской области информирует, что число избирателей, принявших участие в голосовании по состоянию на 10.00, составило 122 179 человек (3,70%)", - говорится в сообщении.В 2017 году на выборах губернатора явка на 10.00 была 5.07%.На пост главы региона претендуют пять кандидатов: Александр Каптюг (ЛДПР), Александр Ивачев (КПРФ), Андрей Кузнецов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") и Александр Демин ("Новые люди") и действующий губернатор Евгений Куйвашев ("Единая Россия"), занимающий этот пост с 2012 года.Выборы различных уровней проходят в России в течении трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, всего пройдет около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.

https://ria.ru/20220911/vybory-1815947709.html

https://ria.ru/20220910/vybory-1815852159.html

свердловская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, евгений куйвашев, свердловская область, россия, единая россия, единый день голосования — 2022