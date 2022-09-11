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Явка на выборах свердловского губернатора составила 3,7 процента к 8:00 мск - РИА Новости, 11.09.2022
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Явка на выборах свердловского губернатора составила 3,7 процента к 8:00 мск
Явка на выборах свердловского губернатора составила 3,7 процента к 8:00 мск - РИА Новости, 11.09.2022
Явка на выборах свердловского губернатора составила 3,7 процента к 8:00 мск
Явка на выборах губернатора Свердловской области на 10.00 местного времени (08.00 мск) составила 3,70%, сообщает региональный избирком. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T09:32
2022-09-11T09:32
политика
евгений куйвашев
свердловская область
россия
единая россия
единый день голосования — 2022
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сен – РИА Новости. Явка на выборах губернатора Свердловской области на 10.00 местного времени (08.00 мск) составила 3,70%, сообщает региональный избирком.В воскресенье жители Свердловской области выбирают главу региона и депутатов местных дум. Голосование пройдет в течение одного дня с 8.00 до 20.00 местного времени. По данным облизбиркома, всего на территории региона в воскресенье работают 2477 постоянных и 35 временных избирательных участков."Избирательная комиссия Свердловской области информирует, что число избирателей, принявших участие в голосовании по состоянию на 10.00, составило 122 179 человек (3,70%)", - говорится в сообщении.В 2017 году на выборах губернатора явка на 10.00 была 5.07%.На пост главы региона претендуют пять кандидатов: Александр Каптюг (ЛДПР), Александр Ивачев (КПРФ), Андрей Кузнецов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") и Александр Демин ("Новые люди") и действующий губернатор Евгений Куйвашев ("Единая Россия"), занимающий этот пост с 2012 года.Выборы различных уровней проходят в России в течении трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, всего пройдет около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.
https://ria.ru/20220911/vybory-1815947709.html
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политика, евгений куйвашев, свердловская область, россия, единая россия, единый день голосования — 2022
Политика, Евгений Куйвашев, Свердловская область, Россия, Единая Россия, Единый день голосования — 2022
09:32 11.09.2022
 
Явка на выборах свердловского губернатора составила 3,7 процента к 8:00 мск

Избирком: явка на выборах главы Свердловской области составила 3,7 процента за два часа

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкВыборы
Выборы - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сен – РИА Новости. Явка на выборах губернатора Свердловской области на 10.00 местного времени (08.00 мск) составила 3,70%, сообщает региональный избирком.
В воскресенье жители Свердловской области выбирают главу региона и депутатов местных дум. Голосование пройдет в течение одного дня с 8.00 до 20.00 местного времени. По данным облизбиркома, всего на территории региона в воскресенье работают 2477 постоянных и 35 временных избирательных участков.
Губернатор Омской области Александр Бурков - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
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Губернатор Бурков проголосовал на выборах депутатов омского горсовета
"Избирательная комиссия Свердловской области информирует, что число избирателей, принявших участие в голосовании по состоянию на 10.00, составило 122 179 человек (3,70%)", - говорится в сообщении.
В 2017 году на выборах губернатора явка на 10.00 была 5.07%.
На пост главы региона претендуют пять кандидатов: Александр Каптюг (ЛДПР), Александр Ивачев (КПРФ), Андрей Кузнецов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") и Александр Демин ("Новые люди") и действующий губернатор Евгений Куйвашев ("Единая Россия"), занимающий этот пост с 2012 года.
Выборы различных уровней проходят в России в течении трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, всего пройдет около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.
Кандидаты в губернаторы — 2022
Вчера, 13:49Инфографика
Кандидаты в губернаторы — 2022
 
ПолитикаЕвгений КуйвашевСвердловская областьРоссияЕдиная РоссияЕдиный день голосования — 2022
 
 
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