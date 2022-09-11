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Фотовыставка РИА Новости в сердце столицы в подарок ко Дню города - РИА Новости, 11.09.2022
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Фотовыставка РИА Новости в сердце столицы в подарок ко Дню города
Фотовыставка РИА Новости в сердце столицы в подарок ко Дню города - РИА Новости, 11.09.2022
Фотовыставка РИА Новости в сердце столицы в подарок ко Дню города
В праздничные дни в самом сердце столицы — на Тверской улице, Манежной площади и около Большого театра — проводятся несколько фотовыставок на основе материалов... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T17:19
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В праздничные дни в самом сердце столицы — на Тверской улице, Манежной площади и около Большого театра — проводятся несколько фотовыставок на основе материалов медиабанка РИА Новости. Экспозиции и их первые посетители — в фотоленте Ria.ru.
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Фото, Луганск, Донецк (ДНР), Городское хозяйство Москвы, РИА Новости, Москва, Россия, День города Москвы
17:19 11.09.2022 (обновлено: 17:27 11.09.2022)
 

Фотовыставка РИА Новости в сердце столицы в подарок ко Дню города

Читать ria.ru в
В праздничные дни в самом сердце столицы — на Тверской улице, Манежной площади и около Большого театра — проводятся несколько фотовыставок на основе материалов медиабанка РИА Новости. Экспозиции и их первые посетители — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Тверскую улицу разделили на четыре площадки, каждая из которых посвящена определенной теме.

Люди возле фотографий на фотовыставке агентства РИА Новости на Моховой улице в Москве
1 из 11

Тверскую улицу разделили на четыре площадки, каждая из которых посвящена определенной теме.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Одну из экспозиций посвятили современной промышленности.

Люди возле стенда на фотовыставке агентства РИА Новости на Манежной площади в Москве
2 из 11

Одну из экспозиций посвятили современной промышленности.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Посетители могут осмотреть арт-объект, стилизованный на тему станций московского метро.

Люди возле стенда на фотовыставке агентства РИА Новости на Тверской улице в Москве
3 из 11

Посетители могут осмотреть арт-объект, стилизованный на тему станций московского метро.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Фотографии одной из экспозиционных площадок рассказывают об исторических связах столицы и городов-побратимов Луганска и Донецка.

Одна из фотографий на фотовыставке агентства РИА Новости на Моховой улице в Москве
4 из 11

Фотографии одной из экспозиционных площадок рассказывают об исторических связах столицы и городов-побратимов Луганска и Донецка.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Посетители могут увидеть фотоработы о главной водной артерии столицы — Москве-реке.

Люди возле одной из фотографий на фотовыставке агентства РИА Новости на Театральном проезде в Москве
5 из 11

Посетители могут увидеть фотоработы о главной водной артерии столицы — Москве-реке.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Алексей Майшев

На выставке представлены интересные факты о реке— от системы шлюзов на канале имени Москвы до прогулочных маршрутов.

Стенд на фотовыставке агентства РИА Новости в Москве
6 из 11

На выставке представлены интересные факты о реке— от системы шлюзов на канале имени Москвы до прогулочных маршрутов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанк

Главный герой локации на Тверской улице — общественный транспорт столицы.

Люди возле стенда на фотовыставке агентства РИА Новости на Тверской улице в Москве
7 из 11

Главный герой локации на Тверской улице — общественный транспорт столицы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанк

Помимо этого, посетители могут рассмотреть макеты различных московских мостов.

Люди возле стенда на фотовыставке агентства РИА Новости на Тверской улице в Москве
8 из 11

Помимо этого, посетители могут рассмотреть макеты различных московских мостов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Гостям фотовыставки предлагается освоить управление роботом, чтобы с его помощью нарисовать картину.

Женщина рассматривает одну из фотографий на фотовыставке агентства РИА Новости на Театральном проезде в Москве
9 из 11

Гостям фотовыставки предлагается освоить управление роботом, чтобы с его помощью нарисовать картину.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Алексей Майшев

Кроме того, на площадках организован мастер-класс по танцам, который проводят настоящие роботы.

Люди возле стенда на фотовыставке агентства РИА Новости на Тверской улице в Москве
10 из 11

Кроме того, на площадках организован мастер-класс по танцам, который проводят настоящие роботы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Алексей Майшев

Профессионалы-машинисты на тренажере-симуляторе показывают посетителям, как овладеть азами вождения.

Фотовыставка агентства РИА Новости в Москве
11 из 11

Профессионалы-машинисты на тренажере-симуляторе показывают посетителям, как овладеть азами вождения.

© РИА Новости / Алексей Майшев
 
ФотоЛуганскДонецк (ДНР)Городское хозяйство МосквыРИА НовостиМоскваРоссияДень города Москвы
 
 
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