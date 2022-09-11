Фотовыставка РИА Новости в сердце столицы в подарок ко Дню города
Тверскую улицу разделили на четыре площадки, каждая из которых посвящена определенной теме.
Тверскую улицу разделили на четыре площадки, каждая из которых посвящена определенной теме.
Одну из экспозиций посвятили современной промышленности.
Одну из экспозиций посвятили современной промышленности.
Посетители могут осмотреть арт-объект, стилизованный на тему станций московского метро.
Посетители могут осмотреть арт-объект, стилизованный на тему станций московского метро.
Фотографии одной из экспозиционных площадок рассказывают об исторических связах столицы и городов-побратимов Луганска и Донецка.
Фотографии одной из экспозиционных площадок рассказывают об исторических связах столицы и городов-побратимов Луганска и Донецка.
Посетители могут увидеть фотоработы о главной водной артерии столицы — Москве-реке.
Посетители могут увидеть фотоработы о главной водной артерии столицы — Москве-реке.
На выставке представлены интересные факты о реке— от системы шлюзов на канале имени Москвы до прогулочных маршрутов.
На выставке представлены интересные факты о реке— от системы шлюзов на канале имени Москвы до прогулочных маршрутов.
Главный герой локации на Тверской улице — общественный транспорт столицы.
Главный герой локации на Тверской улице — общественный транспорт столицы.
Помимо этого, посетители могут рассмотреть макеты различных московских мостов.
Помимо этого, посетители могут рассмотреть макеты различных московских мостов.
Гостям фотовыставки предлагается освоить управление роботом, чтобы с его помощью нарисовать картину.
Гостям фотовыставки предлагается освоить управление роботом, чтобы с его помощью нарисовать картину.
Кроме того, на площадках организован мастер-класс по танцам, который проводят настоящие роботы.
Кроме того, на площадках организован мастер-класс по танцам, который проводят настоящие роботы.
Профессионалы-машинисты на тренажере-симуляторе показывают посетителям, как овладеть азами вождения.
Профессионалы-машинисты на тренажере-симуляторе показывают посетителям, как овладеть азами вождения.