https://ria.ru/20220911/vystavka-1816004117.html

Фотовыставка РИА Новости в сердце столицы в подарок ко Дню города

Фотовыставка РИА Новости в сердце столицы в подарок ко Дню города - РИА Новости, 11.09.2022

Фотовыставка РИА Новости в сердце столицы в подарок ко Дню города

В праздничные дни в самом сердце столицы — на Тверской улице, Манежной площади и около Большого театра — проводятся несколько фотовыставок на основе материалов... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T17:19

2022-09-11T17:19

2022-09-11T17:27

фото

луганск

донецк (днр)

городское хозяйство москвы

риа новости

москва

россия

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В праздничные дни в самом сердце столицы — на Тверской улице, Манежной площади и около Большого театра — проводятся несколько фотовыставок на основе материалов медиабанка РИА Новости. Экспозиции и их первые посетители — в фотоленте Ria.ru.

луганск

донецк (днр)

москва

россия

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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