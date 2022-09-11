https://ria.ru/20220911/vybory-1816057696.html
ЕР оправдает полученный на выборах кредит доверия, пообещал Медведев
ЕР оправдает полученный на выборах кредит доверия, пообещал Медведев - РИА Новости, 11.09.2022
ЕР оправдает полученный на выборах кредит доверия, пообещал Медведев
Проблем очень много, а те голоса, которые получает "Единая Россия" - это всегда кредит доверия, который нужно отрабатывать, заявил председатель партии Дмитрий... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T21:55
2022-09-11T21:55
2022-09-11T21:55
политика
дмитрий медведев
единая россия
россия
единый день голосования — 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753667054_0:0:3364:1893_1920x0_80_0_0_597724a18a55197fe4923df3a566b6d0.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Проблем очень много, а те голоса, которые получает "Единая Россия" - это всегда кредит доверия, который нужно отрабатывать, заявил председатель партии Дмитрий Медведев."Мы с вами прекрасно понимаем, что проблем очень много. Те голоса, которые получает наша партия - это всегда кредит доверия. И этот кредит доверия действительно нужно отрабатывать", - сказал Медведев в ходе селектора с регионами, где прошли выборы.
https://ria.ru/20220911/vybory-1816057255.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753667054_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_284a938f4adeb0de7c992d91d1c7718e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, дмитрий медведев, единая россия, россия, единый день голосования — 2022
Политика, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Россия, Единый день голосования — 2022
ЕР оправдает полученный на выборах кредит доверия, пообещал Медведев
Медведев пообещал, что "Единая Россия" оправдает полученный на выборах кредит доверия