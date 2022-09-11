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ЕР оправдает полученный на выборах кредит доверия, пообещал Медведев - РИА Новости, 11.09.2022
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ЕР оправдает полученный на выборах кредит доверия, пообещал Медведев
ЕР оправдает полученный на выборах кредит доверия, пообещал Медведев - РИА Новости, 11.09.2022
ЕР оправдает полученный на выборах кредит доверия, пообещал Медведев
Проблем очень много, а те голоса, которые получает "Единая Россия" - это всегда кредит доверия, который нужно отрабатывать, заявил председатель партии Дмитрий... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T21:55
2022-09-11T21:55
политика
дмитрий медведев
единая россия
россия
единый день голосования — 2022
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Проблем очень много, а те голоса, которые получает "Единая Россия" - это всегда кредит доверия, который нужно отрабатывать, заявил председатель партии Дмитрий Медведев."Мы с вами прекрасно понимаем, что проблем очень много. Те голоса, которые получает наша партия - это всегда кредит доверия. И этот кредит доверия действительно нужно отрабатывать", - сказал Медведев в ходе селектора с регионами, где прошли выборы.
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политика, дмитрий медведев, единая россия, россия, единый день голосования — 2022
Политика, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Россия, Единый день голосования — 2022
21:55 11.09.2022
 
ЕР оправдает полученный на выборах кредит доверия, пообещал Медведев

Медведев пообещал, что "Единая Россия" оправдает полученный на выборах кредит доверия

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Проблем очень много, а те голоса, которые получает "Единая Россия" - это всегда кредит доверия, который нужно отрабатывать, заявил председатель партии Дмитрий Медведев.
"Мы с вами прекрасно понимаем, что проблем очень много. Те голоса, которые получает наша партия - это всегда кредит доверия. И этот кредит доверия действительно нужно отрабатывать", - сказал Медведев в ходе селектора с регионами, где прошли выборы.
Член избирательной комиссии - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
Вчера, 21:48
Медведев: выборы прошли с соблюдением избирательного законодательства
 
ПолитикаДмитрий МедведевЕдиная РоссияРоссияЕдиный день голосования — 2022
 
 
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