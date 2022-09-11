https://ria.ru/20220911/vybory-1816057696.html

ЕР оправдает полученный на выборах кредит доверия, пообещал Медведев

ЕР оправдает полученный на выборах кредит доверия, пообещал Медведев - РИА Новости, 11.09.2022

ЕР оправдает полученный на выборах кредит доверия, пообещал Медведев

Проблем очень много, а те голоса, которые получает "Единая Россия" - это всегда кредит доверия, который нужно отрабатывать, заявил председатель партии Дмитрий... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T21:55

2022-09-11T21:55

2022-09-11T21:55

политика

дмитрий медведев

единая россия

россия

единый день голосования — 2022

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Проблем очень много, а те голоса, которые получает "Единая Россия" - это всегда кредит доверия, который нужно отрабатывать, заявил председатель партии Дмитрий Медведев."Мы с вами прекрасно понимаем, что проблем очень много. Те голоса, которые получает наша партия - это всегда кредит доверия. И этот кредит доверия действительно нужно отрабатывать", - сказал Медведев в ходе селектора с регионами, где прошли выборы.

https://ria.ru/20220911/vybory-1816057255.html

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политика, дмитрий медведев, единая россия, россия, единый день голосования — 2022