https://ria.ru/20220911/vybory-1816030603.html

На выборах главы Бурятии лидирует Цыденов

На выборах главы Бурятии лидирует Цыденов - РИА Новости, 11.09.2022

На выборах главы Бурятии лидирует Цыденов

Действующий глава Бурятии Алексей Цыденов лидирует на выборах руководителя республики с 86,09% голосов после обработки 54,73% протоколов, свидетельствуют данные РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T18:21

2022-09-11T18:21

2022-09-11T20:23

политика

алексей цыденов

цик рф

единая россия

лдпр

единый день голосования — 2022

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий глава Бурятии Алексей Цыденов лидирует на выборах руководителя республики с 86,09% голосов после обработки 54,73% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным на табло в информцентре ЦИК, после обработки 54,73% протоколов Цыденов ("Единая Россия") набирает 86,09% голосов, Виктор Малышенко от КПРФ - 7,32%, Сергей Дорош от ЛДПР - 2,69%, Семен Матхеев от партии "Новые люди" - 2,35%.

https://ria.ru/20220911/narusheniya-1816012346.html

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, алексей цыденов, цик рф, единая россия, лдпр, единый день голосования — 2022