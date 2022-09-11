https://ria.ru/20220911/vybory-1816030603.html
На выборах главы Бурятии лидирует Цыденов
На выборах главы Бурятии лидирует Цыденов - РИА Новости, 11.09.2022
На выборах главы Бурятии лидирует Цыденов
Действующий глава Бурятии Алексей Цыденов лидирует на выборах руководителя республики с 86,09% голосов после обработки 54,73% протоколов, свидетельствуют данные РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T18:21
2022-09-11T18:21
2022-09-11T20:23
политика
алексей цыденов
цик рф
единая россия
лдпр
единый день голосования — 2022
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий глава Бурятии Алексей Цыденов лидирует на выборах руководителя республики с 86,09% голосов после обработки 54,73% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным на табло в информцентре ЦИК, после обработки 54,73% протоколов Цыденов ("Единая Россия") набирает 86,09% голосов, Виктор Малышенко от КПРФ - 7,32%, Сергей Дорош от ЛДПР - 2,69%, Семен Матхеев от партии "Новые люди" - 2,35%.
https://ria.ru/20220911/narusheniya-1816012346.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, алексей цыденов, цик рф, единая россия, лдпр, единый день голосования — 2022
Политика, Алексей Цыденов, ЦИК РФ, Единая Россия, ЛДПР, Единый день голосования — 2022
18:21 11.09.2022 (обновлено: 20:23 11.09.2022)
На выборах главы Бурятии лидирует Цыденов
ЦИК: Цыденов лидирует на выборах главы Бурятии после обработки 54,73 процента протоколов