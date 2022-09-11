https://ria.ru/20220911/vybory-1815936137.html
В Бурятии началось голосование на выборах главы региона
В Бурятии началось голосование на выборах главы региона - РИА Новости, 11.09.2022
В Бурятии началось голосование на выборах главы региона
Участки для голосования открылись в воскресенье в Бурятии на выборах главы региона, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии области. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T03:10
2022-09-11T03:10
2022-09-11T03:10
политика
алексей цыденов
улан-удэ
единая россия
лдпр
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КРАСНОЯРСК, 11 сен - РИА Новости. Участки для голосования открылись в воскресенье в Бурятии на выборах главы региона, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии области."Избирательные участки в республике Бурятия открылись в воскресенье в 8.00 (3.00 мск) и закроются в 20.00 (15.00 мск). Количество избирательных участков вместе с временными - 835", - сообщили РИА Новости в избиркоме Бурятии.По данным избиркома, в республике зарегистрировано 695 990 избирателей. В воскресенье в Бурятии выбирают главу региона, также пройдут довыборы в горсовет Улан-Удэ, ряд муниципальных выборов.На выборах главы республики голосование отдельных групп избирателей, находящихся в труднодоступных или отдаленных местностях проводится с 27 августа по 10 сентября в 9 районах республики: Баргузинском, Баунтовском эвенкийском, Еравнинском, Закаменском, Муйском, Окинском, Северо-Байкальском, Тункинском, Хоринском. К избирателям добираются на автомобилях повышенной проходимости, катерах и вертолетах.Согласно документам избиркома региона, на должность главы претендуют действующий руководитель региона Алексей Цыденов от партии "Единая Россия", Семен Матхеев от партии "Новые люди", Виктор Малышенко от КПРФ и Сергей Дорош от ЛДПР.Цыденов был избран главой Бурятии в сентябре 2017 года, согласно российскому законодательству, срок его полномочий истекает в 2022 году. Тогда он получил голоса 87,43% избирателей.
https://ria.ru/20220910/vybory-1815840671.html
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политика, алексей цыденов, улан-удэ, единая россия, лдпр, единый день голосования — 2022
Политика, Алексей Цыденов, Улан-Удэ, Единая Россия, ЛДПР, Единый день голосования — 2022
В Бурятии началось голосование на выборах главы региона
В Бурятии открылись участки для голосования на выборах главы региона
КРАСНОЯРСК, 11 сен - РИА Новости. Участки для голосования открылись в воскресенье в Бурятии на выборах главы региона, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии области.
"Избирательные участки в республике Бурятия открылись в воскресенье в 8.00 (3.00 мск) и закроются в 20.00 (15.00 мск). Количество избирательных участков вместе с временными - 835", - сообщили РИА Новости в избиркоме Бурятии.
По данным избиркома, в республике зарегистрировано 695 990 избирателей. В воскресенье в Бурятии выбирают главу региона, также пройдут довыборы в горсовет Улан-Удэ
, ряд муниципальных выборов.
На выборах главы республики голосование отдельных групп избирателей, находящихся в труднодоступных или отдаленных местностях проводится с 27 августа по 10 сентября в 9 районах республики: Баргузинском, Баунтовском эвенкийском, Еравнинском, Закаменском, Муйском, Окинском, Северо-Байкальском, Тункинском, Хоринском. К избирателям добираются на автомобилях повышенной проходимости, катерах и вертолетах.
Согласно документам избиркома региона, на должность главы претендуют действующий руководитель региона Алексей Цыденов
от партии "Единая Россия
", Семен Матхеев от партии "Новые люди", Виктор Малышенко от КПРФ и Сергей Дорош от ЛДПР
.
Цыденов был избран главой Бурятии в сентябре 2017 года, согласно российскому законодательству, срок его полномочий истекает в 2022 году. Тогда он получил голоса 87,43% избирателей.
9 сентября, 14:44Выборы в России