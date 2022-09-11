https://ria.ru/20220911/voennye-1816051413.html

Народная милиция ДНР сообщила о гибели трех военных республики за сутки

Народная милиция ДНР сообщила о гибели трех военных республики за сутки - РИА Новости, 11.09.2022

Народная милиция ДНР сообщила о гибели трех военных республики за сутки

Трое защитников Донецкой Народной Республики за сутки погибли при исполнении воинского долга, 14 ранены, сообщает Народная милиция республики. РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T20:54

2022-09-11T20:54

2022-09-11T20:55

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Трое защитников Донецкой Народной Республики за сутки погибли при исполнении воинского долга, 14 ранены, сообщает Народная милиция республики."С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость трое защитников Донецкой Народной Республики погибли, 14 получили ранения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220911/spetsoperatsiya-1816009102.html

донецкая народная республика

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в мире, донецкая народная республика, украина