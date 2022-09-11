https://ria.ru/20220911/voennye-1816051413.html
Народная милиция ДНР сообщила о гибели трех военных республики за сутки
Народная милиция ДНР сообщила о гибели трех военных республики за сутки - РИА Новости, 11.09.2022
Народная милиция ДНР сообщила о гибели трех военных республики за сутки
Трое защитников Донецкой Народной Республики за сутки погибли при исполнении воинского долга, 14 ранены, сообщает Народная милиция республики. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T20:54
2022-09-11T20:54
2022-09-11T20:55
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803175188_0:0:3054:1718_1920x0_80_0_0_8416c8795038a48d2e0c55c6a479c6b3.jpg
ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Трое защитников Донецкой Народной Республики за сутки погибли при исполнении воинского долга, 14 ранены, сообщает Народная милиция республики."С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость трое защитников Донецкой Народной Республики погибли, 14 получили ранения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220911/spetsoperatsiya-1816009102.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803175188_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_db4a735f3b2cd5918717b8a61177864c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина
20:54 11.09.2022 (обновлено: 20:55 11.09.2022)
Народная милиция ДНР сообщила о гибели трех военных республики за сутки
Народная милиция ДНР: трое военных республики погибли, еще 14 получили ранения за сутки