https://ria.ru/20220911/vertolet-1815983200.html

Российская ПВО сбила украинский вертолет и четыре беспилотника

Российская ПВО сбила украинский вертолет и четыре беспилотника - РИА Новости, 11.09.2022

Российская ПВО сбила украинский вертолет и четыре беспилотника

Российские военные сбили украинский вертолет Ми-8 и четыре беспилотника, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в воскресенье. РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T13:31

2022-09-11T13:31

2022-09-11T13:31

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

николаевская область

херсонская область

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Российские военные сбили украинский вертолет Ми-8 и четыре беспилотника, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в воскресенье."Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Угледара Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в документе.Отмечается, что также сбиты четыре беспилотника в Херсонской и Николаевской областях и в ДНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

николаевская область

херсонская область

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Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, николаевская область, херсонская область