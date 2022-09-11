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Российская ПВО сбила украинский вертолет и четыре беспилотника - РИА Новости, 11.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220911/vertolet-1815983200.html
Российская ПВО сбила украинский вертолет и четыре беспилотника
Российская ПВО сбила украинский вертолет и четыре беспилотника - РИА Новости, 11.09.2022
Российская ПВО сбила украинский вертолет и четыре беспилотника
Российские военные сбили украинский вертолет Ми-8 и четыре беспилотника, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в воскресенье. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T13:31
2022-09-11T13:31
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
николаевская область
херсонская область
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Российские военные сбили украинский вертолет Ми-8 и четыре беспилотника, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в воскресенье."Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Угледара Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в документе.Отмечается, что также сбиты четыре беспилотника в Херсонской и Николаевской областях и в ДНР.
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донецкая народная республика
николаевская область
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министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, николаевская область, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Николаевская область, Херсонская область
13:31 11.09.2022
 
Российская ПВО сбила украинский вертолет и четыре беспилотника

Минобороны: российская ПВО сбила украинский вертолет и четыре беспилотника за сутки

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1". Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Российские военные сбили украинский вертолет Ми-8 и четыре беспилотника, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в воскресенье.
"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Угледара Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в документе.
Отмечается, что также сбиты четыре беспилотника в Херсонской и Николаевской областях и в ДНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныНиколаевская областьХерсонская область
 
 
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