https://ria.ru/20220911/vertolet-1815983200.html
Российская ПВО сбила украинский вертолет и четыре беспилотника
Российская ПВО сбила украинский вертолет и четыре беспилотника - РИА Новости, 11.09.2022
Российская ПВО сбила украинский вертолет и четыре беспилотника
Российские военные сбили украинский вертолет Ми-8 и четыре беспилотника, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в воскресенье. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T13:31
2022-09-11T13:31
2022-09-11T13:31
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
николаевская область
херсонская область
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Российские военные сбили украинский вертолет Ми-8 и четыре беспилотника, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в воскресенье."Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Угледара Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в документе.Отмечается, что также сбиты четыре беспилотника в Херсонской и Николаевской областях и в ДНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
николаевская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, николаевская область, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Николаевская область, Херсонская область
Российская ПВО сбила украинский вертолет и четыре беспилотника
Минобороны: российская ПВО сбила украинский вертолет и четыре беспилотника за сутки