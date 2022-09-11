01:37 11.09.2022 (обновлено: 13:07 11.09.2022)
СМИ: Путин первым из лидеров поздравил Карла III со вступлением на престол
Telegraph: Путин стал первым лидером, поздравившим Карла III со вступлением на престол
© AP Photo / Jonathan BradyКороль Великобритании Карл III на заседании Совета престолонаследия в Сент-Джеймсском дворце
© AP Photo / Jonathan Brady
Король Великобритании Карл III на заседании Совета престолонаследия в Сент-Джеймсском дворце. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин стал первым мировым лидером, поздравившим короля Великобритании Карла III со вступлением на британский престол, сообщает газета The Telegraph.
Ранее в субботу Карл III был официально провозглашен королем на заседании Совета престолонаследия в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне. Путин направил поздравительную телеграмму Карлу III по случаю его вступления на британский престол. В ней президент России пожелал монарху успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго.
"Владимир Путин стал первым мировым лидером, поздравившим короля Карла III с официальным вступлением на престол", — пишет издание.
Как отмечает газета, Путин и Карл III встречались лично несколько раз, в том числе во время государственного визита российского лидера в Великобританию в 2003 году.
Восьмого сентября Букингемский дворец сообщил, что королева Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет. После этого ее сына официально провозгласили королем Великобритании Карлом III на совете престолонаследия.