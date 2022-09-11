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СМИ: Путин первым из лидеров поздравил Карла III со вступлением на престол - РИА Новости, 11.09.2022
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СМИ: Путин первым из лидеров поздравил Карла III со вступлением на престол
СМИ: Путин первым из лидеров поздравил Карла III со вступлением на престол - РИА Новости, 11.09.2022
СМИ: Путин первым из лидеров поздравил Карла III со вступлением на престол
Президент России Владимир Путин стал первым мировым лидером, поздравившим короля Великобритании Карла III со вступлением на британский престол, сообщает газета... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T01:37
2022-09-11T13:07
в мире
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин стал первым мировым лидером, поздравившим короля Великобритании Карла III со вступлением на британский престол, сообщает газета The Telegraph.Ранее в субботу Карл III был официально провозглашен королем на заседании Совета престолонаследия в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне. Путин направил поздравительную телеграмму Карлу III по случаю его вступления на британский престол. В ней президент России пожелал монарху успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго.Как отмечает газета, Путин и Карл III встречались лично несколько раз, в том числе во время государственного визита российского лидера в Великобританию в 2003 году.Восьмого сентября Букингемский дворец сообщил, что королева Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет. После этого ее сына официально провозгласили королем Великобритании Карлом III на совете престолонаследия.
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в мире, владимир путин, елизавета ii, великобритания, россия, лондон, карл iii
В мире, Владимир Путин, Елизавета II, Великобритания, Россия, Лондон, Карл III
01:37 11.09.2022 (обновлено: 13:07 11.09.2022)
 
СМИ: Путин первым из лидеров поздравил Карла III со вступлением на престол

Telegraph: Путин стал первым лидером, поздравившим Карла III со вступлением на престол

© AP Photo / Jonathan BradyКороль Великобритании Карл III на заседании Совета престолонаследия в Сент-Джеймсском дворце
Король Великобритании Карл III на заседании Совета престолонаследия в Сент-Джеймсском дворце - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© AP Photo / Jonathan Brady
Король Великобритании Карл III на заседании Совета престолонаследия в Сент-Джеймсском дворце. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин стал первым мировым лидером, поздравившим короля Великобритании Карла III со вступлением на британский престол, сообщает газета The Telegraph.
Ранее в субботу Карл III был официально провозглашен королем на заседании Совета престолонаследия в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне. Путин направил поздравительную телеграмму Карлу III по случаю его вступления на британский престол. В ней президент России пожелал монарху успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго.

"Владимир Путин стал первым мировым лидером, поздравившим короля Карла III с официальным вступлением на престол", — пишет издание.

Как отмечает газета, Путин и Карл III встречались лично несколько раз, в том числе во время государственного визита российского лидера в Великобританию в 2003 году.
Восьмого сентября Букингемский дворец сообщил, что королева Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет. После этого ее сына официально провозгласили королем Великобритании Карлом III на совете престолонаследия.
Премьер-министр Джастин Трюдо с сыном во время чтения воззвания о восшествии на престол британского короля Карла III - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
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В миреВладимир ПутинЕлизавета IIВеликобританияРоссияЛондонКарл III
 
 
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