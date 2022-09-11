https://ria.ru/20220911/usloviya-1815969535.html
Москалькова призвала соблюдать равенство условий кандидатов на выборах
Москалькова призвала соблюдать равенство условий кандидатов на выборах - РИА Новости, 11.09.2022
Москалькова призвала соблюдать равенство условий кандидатов на выборах
Важно, чтобы у всех кандидатов на выборах были одинаковые условия, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T11:56
2022-09-11T11:56
2022-09-11T11:56
единый день голосования — 2022
политика
татьяна москалькова
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Важно, чтобы у всех кандидатов на выборах были одинаковые условия, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова."В группе политических прав одно из самых главных, основных прав - это избирательные права. Очень важно, чтобы для всех желающих выдвинуть свою кандидатуру были одинаковые условия, и все, кто хотел бы изъявить свою волю и определить кандидата, за которого они хотели бы проголосовать, имели для этого возможности", - сообщила омбудсмен в ходе рабочей поездки во Владивосток.Она рассказала, что пять лет назад Аппарат уполномоченного заключил соглашение с Центральной избирательной комиссией об обмене информацией, жалобах, о возможностях выявить системные проблемы."Сегодня появляются новые цифровые технологии, которые нужно посмотреть, насколько они контролируются… Мне кажется, что нам все вместе: и общественной палате, и Совету по правам человека при президенте, и, конечно, в первую очередь ЦИК и администрации президента удалось создать пятизвенную контрольную систему", - добавила Москалькова.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
единый день голосования — 2022, политика, татьяна москалькова, россия
Единый день голосования — 2022, Политика, Татьяна Москалькова, Россия
Москалькова призвала соблюдать равенство условий кандидатов на выборах
Омбудсмен Москалькова: важно, чтобы у всех кандидатов на выборах были одинаковые условия
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Важно, чтобы у всех кандидатов на выборах были одинаковые условия, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
"В группе политических прав одно из самых главных, основных прав - это избирательные права. Очень важно, чтобы для всех желающих выдвинуть свою кандидатуру были одинаковые условия, и все, кто хотел бы изъявить свою волю и определить кандидата, за которого они хотели бы проголосовать, имели для этого возможности", - сообщила омбудсмен в ходе рабочей поездки во Владивосток
.
Она рассказала, что пять лет назад Аппарат уполномоченного заключил соглашение с Центральной избирательной комиссией об обмене информацией, жалобах, о возможностях выявить системные проблемы.
"Сегодня появляются новые цифровые технологии, которые нужно посмотреть, насколько они контролируются… Мне кажется, что нам все вместе: и общественной палате, и Совету по правам человека при президенте, и, конечно, в первую очередь ЦИК и администрации президента удалось создать пятизвенную контрольную систему", - добавила Москалькова.