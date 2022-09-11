https://ria.ru/20220911/usloviya-1815969535.html

Москалькова призвала соблюдать равенство условий кандидатов на выборах

Москалькова призвала соблюдать равенство условий кандидатов на выборах - РИА Новости, 11.09.2022

Москалькова призвала соблюдать равенство условий кандидатов на выборах

Важно, чтобы у всех кандидатов на выборах были одинаковые условия, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T11:56

2022-09-11T11:56

2022-09-11T11:56

единый день голосования — 2022

политика

татьяна москалькова

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Важно, чтобы у всех кандидатов на выборах были одинаковые условия, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова."В группе политических прав одно из самых главных, основных прав - это избирательные права. Очень важно, чтобы для всех желающих выдвинуть свою кандидатуру были одинаковые условия, и все, кто хотел бы изъявить свою волю и определить кандидата, за которого они хотели бы проголосовать, имели для этого возможности", - сообщила омбудсмен в ходе рабочей поездки во Владивосток.Она рассказала, что пять лет назад Аппарат уполномоченного заключил соглашение с Центральной избирательной комиссией об обмене информацией, жалобах, о возможностях выявить системные проблемы."Сегодня появляются новые цифровые технологии, которые нужно посмотреть, насколько они контролируются… Мне кажется, что нам все вместе: и общественной палате, и Совету по правам человека при президенте, и, конечно, в первую очередь ЦИК и администрации президента удалось создать пятизвенную контрольную систему", - добавила Москалькова.

https://ria.ru/20220911/vybory-1815967134.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

единый день голосования — 2022, политика, татьяна москалькова, россия