https://ria.ru/20220911/udary-1815982056.html

Минобороны: Киев намеренно наносит удары по объектам электроснабжения ДНР

Минобороны: Киев намеренно наносит удары по объектам электроснабжения ДНР - РИА Новости, 11.09.2022

Минобороны: Киев намеренно наносит удары по объектам электроснабжения ДНР

Киевский режим намеренно и прицельно ежедневно наносит удары по объектам электроснабжения гражданской инфраструктуры ДНР, только в субботу из-за обстрела... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T13:25

2022-09-11T13:25

2022-09-11T13:34

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Киевский режим намеренно и прицельно ежедневно наносит удары по объектам электроснабжения гражданской инфраструктуры ДНР, только в субботу из-за обстрела Петровского района города Донецка были обесточены 19 трансформаторных подстанций, без электричества остались свыше 1,6 тыс. гражданских объектов, сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ."На территории Донецкой Народной Республики украинская артиллерия многократно наносила удары по 22-м важным объектам электроснабжения в целях обесточивания населённых пунктов, детских садов, объектов жизнеобеспечения населения и промышленных предприятий", - говорится в сводке российского военного ведомства.Первого сентября в результате удара были обесточены три шахты "Донецкой угольной энергетической компании", где под землей оказались заблокированы десятки шахтёров, отмечает МО РФ."Вчера, 10 сентября, из-за обстрела ВСУ Петровского района города Донецка, были обесточены 19 трансформаторных подстанций. В результате обстрела без электроснабжения остались свыше 1600 гражданских объектов", - указывается в сводке."Ежедневные удары по объектам электроснабжения гражданской инфраструктуры ведутся киевским режимом намеренно и прицельно", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20220911/zaes-1815981841.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины