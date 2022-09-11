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Минобороны: Киев намеренно наносит удары по объектам электроснабжения ДНР - РИА Новости, 11.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220911/udary-1815982056.html
Минобороны: Киев намеренно наносит удары по объектам электроснабжения ДНР
Минобороны: Киев намеренно наносит удары по объектам электроснабжения ДНР - РИА Новости, 11.09.2022
Минобороны: Киев намеренно наносит удары по объектам электроснабжения ДНР
Киевский режим намеренно и прицельно ежедневно наносит удары по объектам электроснабжения гражданской инфраструктуры ДНР, только в субботу из-за обстрела... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T13:25
2022-09-11T13:34
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Киевский режим намеренно и прицельно ежедневно наносит удары по объектам электроснабжения гражданской инфраструктуры ДНР, только в субботу из-за обстрела Петровского района города Донецка были обесточены 19 трансформаторных подстанций, без электричества остались свыше 1,6 тыс. гражданских объектов, сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ."На территории Донецкой Народной Республики украинская артиллерия многократно наносила удары по 22-м важным объектам электроснабжения в целях обесточивания населённых пунктов, детских садов, объектов жизнеобеспечения населения и промышленных предприятий", - говорится в сводке российского военного ведомства.Первого сентября в результате удара были обесточены три шахты "Донецкой угольной энергетической компании", где под землей оказались заблокированы десятки шахтёров, отмечает МО РФ."Вчера, 10 сентября, из-за обстрела ВСУ Петровского района города Донецка, были обесточены 19 трансформаторных подстанций. В результате обстрела без электроснабжения остались свыше 1600 гражданских объектов", - указывается в сводке."Ежедневные удары по объектам электроснабжения гражданской инфраструктуры ведутся киевским режимом намеренно и прицельно", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20220911/zaes-1815981841.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
13:25 11.09.2022 (обновлено: 13:34 11.09.2022)
 
Минобороны: Киев намеренно наносит удары по объектам электроснабжения ДНР

Минобороны: Киев намеренно и прицельно наносит удары по объектам электроснабжения ДНР

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Киевский режим намеренно и прицельно ежедневно наносит удары по объектам электроснабжения гражданской инфраструктуры ДНР, только в субботу из-за обстрела Петровского района города Донецка были обесточены 19 трансформаторных подстанций, без электричества остались свыше 1,6 тыс. гражданских объектов, сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ.
"На территории Донецкой Народной Республики украинская артиллерия многократно наносила удары по 22-м важным объектам электроснабжения в целях обесточивания населённых пунктов, детских садов, объектов жизнеобеспечения населения и промышленных предприятий", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
13:22Специальная военная операция на Украине
Украинская артиллерия с 1 сентября 26 раз обстреливала ЗАЭС и Энергодар
Первого сентября в результате удара были обесточены три шахты "Донецкой угольной энергетической компании", где под землей оказались заблокированы десятки шахтёров, отмечает МО РФ.
"Вчера, 10 сентября, из-за обстрела ВСУ Петровского района города Донецка, были обесточены 19 трансформаторных подстанций. В результате обстрела без электроснабжения остались свыше 1600 гражданских объектов", - указывается в сводке.
"Ежедневные удары по объектам электроснабжения гражданской инфраструктуры ведутся киевским режимом намеренно и прицельно", - отмечает МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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