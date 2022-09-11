https://ria.ru/20220911/udary-1815982056.html
Минобороны: Киев намеренно наносит удары по объектам электроснабжения ДНР
Минобороны: Киев намеренно наносит удары по объектам электроснабжения ДНР - РИА Новости, 11.09.2022
Минобороны: Киев намеренно наносит удары по объектам электроснабжения ДНР
Киевский режим намеренно и прицельно ежедневно наносит удары по объектам электроснабжения гражданской инфраструктуры ДНР, только в субботу из-за обстрела... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T13:25
2022-09-11T13:25
2022-09-11T13:34
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815233021_0:0:3056:1718_1920x0_80_0_0_2da488e62791e8df99bc6a6102acfaab.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Киевский режим намеренно и прицельно ежедневно наносит удары по объектам электроснабжения гражданской инфраструктуры ДНР, только в субботу из-за обстрела Петровского района города Донецка были обесточены 19 трансформаторных подстанций, без электричества остались свыше 1,6 тыс. гражданских объектов, сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ."На территории Донецкой Народной Республики украинская артиллерия многократно наносила удары по 22-м важным объектам электроснабжения в целях обесточивания населённых пунктов, детских садов, объектов жизнеобеспечения населения и промышленных предприятий", - говорится в сводке российского военного ведомства.Первого сентября в результате удара были обесточены три шахты "Донецкой угольной энергетической компании", где под землей оказались заблокированы десятки шахтёров, отмечает МО РФ."Вчера, 10 сентября, из-за обстрела ВСУ Петровского района города Донецка, были обесточены 19 трансформаторных подстанций. В результате обстрела без электроснабжения остались свыше 1600 гражданских объектов", - указывается в сводке."Ежедневные удары по объектам электроснабжения гражданской инфраструктуры ведутся киевским режимом намеренно и прицельно", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20220911/zaes-1815981841.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815233021_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_69fc372ac8b7e8cb7bf4f39d30f48587.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
13:25 11.09.2022 (обновлено: 13:34 11.09.2022)
Минобороны: Киев намеренно наносит удары по объектам электроснабжения ДНР
Минобороны: Киев намеренно и прицельно наносит удары по объектам электроснабжения ДНР
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Киевский режим намеренно и прицельно ежедневно наносит удары по объектам электроснабжения гражданской инфраструктуры ДНР, только в субботу из-за обстрела Петровского района города Донецка были обесточены 19 трансформаторных подстанций, без электричества остались свыше 1,6 тыс. гражданских объектов, сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ.
"На территории Донецкой Народной Республики украинская артиллерия многократно наносила удары по 22-м важным объектам электроснабжения в целях обесточивания населённых пунктов, детских садов, объектов жизнеобеспечения населения и промышленных предприятий", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Первого сентября в результате удара были обесточены три шахты "Донецкой угольной энергетической компании", где под землей оказались заблокированы десятки шахтёров, отмечает МО РФ.
"Вчера, 10 сентября, из-за обстрела ВСУ
Петровского района города Донецка, были обесточены 19 трансформаторных подстанций. В результате обстрела без электроснабжения остались свыше 1600 гражданских объектов", - указывается в сводке.
"Ежедневные удары по объектам электроснабжения гражданской инфраструктуры ведутся киевским режимом намеренно и прицельно", - отмечает МО РФ.