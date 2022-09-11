https://ria.ru/20220911/tsydenov-1816022419.html

Цыденов лидирует на выборах главы Бурятии

Цыденов лидирует на выборах главы Бурятии - РИА Новости, 11.09.2022

Цыденов лидирует на выборах главы Бурятии

Глава Бурятии Алексей Цыденов лидирует на выборах руководителя республики с 85,42% голосов после обработки 14,61% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T17:30

2022-09-11T17:30

2022-09-11T17:30

политика

алексей цыденов

цик рф

единый день голосования — 2022

республика бурятия

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов лидирует на выборах руководителя республики с 85,42% голосов после обработки 14,61% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.Согласно данным на табло в информцентре ЦИК, после обработки 14,61% протоколов Цыденов ("Единая Россия") набирает 85,42% голосов, Виктор Малышенко от КПРФ - 7,73%, Сергей Дорош от ЛДПР - 3,12%, Семен Матхеев от партии "Новые люди" - 2,19%.Цыденов был избран главой Бурятии в сентябре 2017 года, тогда он получил голоса 87,43% избирателей. Согласно российскому законодательству, срок его полномочий истекает в 2022 году.

https://ria.ru/20220911/narusheniya-1816012346.html

республика бурятия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, алексей цыденов, цик рф, единый день голосования — 2022, республика бурятия