https://ria.ru/20220911/tsydenov-1816022419.html
Цыденов лидирует на выборах главы Бурятии
Цыденов лидирует на выборах главы Бурятии - РИА Новости, 11.09.2022
Цыденов лидирует на выборах главы Бурятии
Глава Бурятии Алексей Цыденов лидирует на выборах руководителя республики с 85,42% голосов после обработки 14,61% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T17:30
2022-09-11T17:30
2022-09-11T17:30
политика
алексей цыденов
цик рф
единый день голосования — 2022
республика бурятия
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов лидирует на выборах руководителя республики с 85,42% голосов после обработки 14,61% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.Согласно данным на табло в информцентре ЦИК, после обработки 14,61% протоколов Цыденов ("Единая Россия") набирает 85,42% голосов, Виктор Малышенко от КПРФ - 7,73%, Сергей Дорош от ЛДПР - 3,12%, Семен Матхеев от партии "Новые люди" - 2,19%.Цыденов был избран главой Бурятии в сентябре 2017 года, тогда он получил голоса 87,43% избирателей. Согласно российскому законодательству, срок его полномочий истекает в 2022 году.
https://ria.ru/20220911/narusheniya-1816012346.html
республика бурятия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, алексей цыденов, цик рф, единый день голосования — 2022, республика бурятия
Политика, Алексей Цыденов, ЦИК РФ, Единый день голосования — 2022, Республика Бурятия
Цыденов лидирует на выборах главы Бурятии
Цыденов лидирует на выборах главы Бурятии после обработки 14,61 процента протоколов