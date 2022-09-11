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Цыденов лидирует на выборах главы Бурятии - РИА Новости, 11.09.2022
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Цыденов лидирует на выборах главы Бурятии
Цыденов лидирует на выборах главы Бурятии - РИА Новости, 11.09.2022
Цыденов лидирует на выборах главы Бурятии
Глава Бурятии Алексей Цыденов лидирует на выборах руководителя республики с 85,42% голосов после обработки 14,61% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T17:30
2022-09-11T17:30
политика
алексей цыденов
цик рф
единый день голосования — 2022
республика бурятия
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов лидирует на выборах руководителя республики с 85,42% голосов после обработки 14,61% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.Согласно данным на табло в информцентре ЦИК, после обработки 14,61% протоколов Цыденов ("Единая Россия") набирает 85,42% голосов, Виктор Малышенко от КПРФ - 7,73%, Сергей Дорош от ЛДПР - 3,12%, Семен Матхеев от партии "Новые люди" - 2,19%.Цыденов был избран главой Бурятии в сентябре 2017 года, тогда он получил голоса 87,43% избирателей. Согласно российскому законодательству, срок его полномочий истекает в 2022 году.
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политика, алексей цыденов, цик рф, единый день голосования — 2022, республика бурятия
Политика, Алексей Цыденов, ЦИК РФ, Единый день голосования — 2022, Республика Бурятия
17:30 11.09.2022
 
Цыденов лидирует на выборах главы Бурятии

Цыденов лидирует на выборах главы Бурятии после обработки 14,61 процента протоколов

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкАлексей Цыденов
Алексей Цыденов - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Цыденов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов лидирует на выборах руководителя республики с 85,42% голосов после обработки 14,61% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.
Согласно данным на табло в информцентре ЦИК, после обработки 14,61% протоколов Цыденов ("Единая Россия") набирает 85,42% голосов, Виктор Малышенко от КПРФ - 7,73%, Сергей Дорош от ЛДПР - 3,12%, Семен Матхеев от партии "Новые люди" - 2,19%.
Цыденов был избран главой Бурятии в сентябре 2017 года, тогда он получил голоса 87,43% избирателей. Согласно российскому законодательству, срок его полномочий истекает в 2022 году.
Сотрудники избирательной комиссии во Владивостоке подсчитывают бюллетени после завершения голосования - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
16:24
Наблюдатели выявили лишь шесть нарушений на выборах
 
ПолитикаАлексей ЦыденовЦИК РФЕдиный день голосования — 2022Республика Бурятия
 
 
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