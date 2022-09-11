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В Тамбовской области проголосовали более 48 процентов избирателей на 12:00
В Тамбовской области проголосовали более 48 процентов избирателей на 12:00 - РИА Новости, 11.09.2022
В Тамбовской области проголосовали более 48 процентов избирателей на 12:00
Более 48% избирателей проголосовали в Тамбовской области на 12.00 воскресенья, сообщили в пресс-службе центральной избирательной комиссии Тамбовской области. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T13:53
2022-09-11T13:53
2022-09-11T13:53
тамбовская область
политика
единый день голосования — 2022
максим егоров
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ТАМБОВ, 11 сен - РИА Новости. Более 48% избирателей проголосовали в Тамбовской области на 12.00 воскресенья, сообщили в пресс-службе центральной избирательной комиссии Тамбовской области.Досрочные выборы губернатора Тамбовской области проходят в регионе с 9-го по 11 сентября."Явка избирателей в третий день голосования, 11 сентября, на 12.00 составила 48,41%", - сообщили в пресс-службе.В досрочных выборах губернатора Тамбовской области участвуют пять кандидатов. Это врио главы области Максим Егоров от "Единой России", Андрей Жидков от КПРФ, Олег Морозов от ЛДПР, Павел Плотников от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За Правду", Сергей Малинкович от "Коммунистов России".По данным центральной избирательной комиссии, во второй день голосования явка составила 44,39% избирателей.
https://ria.ru/20220911/vybory-1815979698.html
тамбовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тамбовская область, политика, единый день голосования — 2022, максим егоров
Тамбовская область, Политика, Единый день голосования — 2022, Максим Егоров
В Тамбовской области проголосовали более 48 процентов избирателей на 12:00
Явка на выборах главы Тамбовской области превысила 48 процентов на 12:00