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Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 11.09.2022

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Ленинский и Ворошиловский районы Донецка, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в воскресенье утром... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T05:56

2022-09-11T05:56

2022-09-11T06:07

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

куйбышевский район

нато

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ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ленинский и Ворошиловский районы Донецка, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в воскресенье утром представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Ранее представительство заявило, что украинские войска в 05.30 обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 155 миллиметров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

украина

куйбышевский район

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в мире, донецк (днр), украина, куйбышевский район, нато