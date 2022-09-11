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Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 11.09.2022
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Ленинский и Ворошиловский районы Донецка, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в воскресенье утром... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T05:56
2022-09-11T05:56
2022-09-11T06:07
специальная военная операция на украине
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донецк (днр)
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нато
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ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ленинский и Ворошиловский районы Донецка, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в воскресенье утром представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Ранее представительство заявило, что украинские войска в 05.30 обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 155 миллиметров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецк (днр), украина, куйбышевский район, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Украина, Куйбышевский район, НАТО
05:56 11.09.2022 (обновлено: 06:07 11.09.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра